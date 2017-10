Impone Zapopan más de 500 embargos precautorios por no pagar predial

Guadalajara

El gobierno de Zapopan ha impuesto más de 500 embargos precautorios a morosos que no pagaban el impuesto predial, como última medida para que los contribuyentes cumplan con esta obligación fiscal, informó el tesorero municipal Luis Sotelo García.

“Hemos hecho más de 500 embargos precautorios y tenemos a punto de remate tres bienes que ya han sido registrados en el Registro Público de la Propiedad para su remate, son terrenos”, dijo en conferencia de prensa que presidió este miércoles el alcalde Pablo Lemus, para informar sobre el rumbo de las finanzas municipales.

El monto económico que representan estos embargos “no es muy significativo, pero es el acto de autoridad el que importa, insisto, cuando ya se ha aplicado 550 embargos, es decir que has llegado a tercera base y los contribuyentes no tienen ahí ni un clavo, todas las multas, todos los recargos, todo lo que esté ahí, lo paga. No queda de otra, cuando ya les enseñas el papelito ‘mira, aquí está registrado tu bien, lo voy a rematar’, entonces al otro día, viene y paga”, narró el tesorero.

El alcalde Lemus expuso el caso de un gran centro comercial en avenida Vallarta que tenía diez años sin pagar predial y ante la amenaza de clausura, pagó al día siguiente. Su adeudo era de 10 mdp.

Sotelo informó que en dos años el municipio ha recuperado aproximadamente 200 millones de pesos (mdp) de cartera vencida.

“El porcentaje de evasión era del 30 por ciento (al recibir la administración ahora andamos por 24 a 25 por ciento… Hemos reducido en cinco puntos la evasión fiscal en el municipio”, resaltó, tras precisar que continúan en revisión grandes adeudos, entre ellos casos de las instituciones de gobierno.

Por lo pronto, este 2017 Zapopan ya tiene récord por recaudación del impuesto predial. A la fecha con ingresos cercanos a los 900 mdp. En 2016 la recaudación fue de 880 mdp, cuando se planteó una meta de 736 mdp.

Luis Sotelo negó que la mejor recaudación sea por el aumento del 17.28 por ciento de incremento al impuesto predial en 2017. Afirmó que más personas se acercaron a pagar este año, creció la base de contribuyentes y se recuperó cartera vencida.

En los últimos meses que restan a este año, el funcionario estimó que se llegará a los mil mdp de ingresos por impuesto predial. Para incentivar el pago, a partir del 1 de noviembre el gobierno municipal lanza una campaña de descuento del 75 por ciento en el cobro de recargos, comisiones multas, el cual aplica para adeudos del ejercicio en curso o acumulado. Sin límite, aclaró el tesorero municipal. Esta campaña concluirá el 31 de diciembre próximo.

DEUDA PÚBLICA

Por su parte, el presidente municipal Pablo Lemus, destacó que al aumentar los ingresos, generar ahorros y bajar la deuda, Zapopan mejoró su calificación crediticia y la agencia internacional Fitch Ratings le notificó la semana pasada que está calificada con AA estable, lo que le coloca en el tercer lugar nacional entre los municipios mejor evaluados; tan sólo después de Chihuahua y San Pedro de la Garza.

La deuda pública de largo plazo es manejable, aseguró el tesorero municipal, Luis Sotelo, tras señalar que hoy del orden de mil 060 mdp; frente al presupuesto de 2017 que cerrará en 7 mil 500 mdp. Este pasivo corresponde a un crédito con Banorte gestionado en la administración de Héctor Vielma para infraestructura pública.

Pablo Lemus fue enfático al señalar que pese a la buena capacidad de pago demostrada por Zapopan, no pretende adquirir nuevos créditos.

