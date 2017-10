Zapopan irá penalmente en contra de ex auditor

Guadalajara

El gobierno de Zapopan prepara una estrategia jurídica en contra del ex titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo, luego que el órgano fiscalizador realizó observaciones por mil 283 millones 682 mil 630 pesos a la cuenta pública 2015 del municipio y le fincó cargos como crédito fiscal a la autoridad que encabeza Pablo Lemus Navarro.

"El auditor en su momento debió haberse excusado de hacer la auditoría a Zapopan por el conflicto personal, histórico, que tenía con un servidor y eso, puede incluso, traer una consecuencia legal... -¿Si lo denunció finalmente? Eso les tenemos una sorpresa", sostuvo el alcalde de Zapopan en entrevista con MILENIO Jalisco.

Ante la insistencia, el presidente municipal respondió que está latente no sólo la querella vía penal, sino política en contra del ex auditor Alonso Godoy, por lo cual propuso dar facultades al síndico José Luis Tostado Bastidas. Sin embargo, la discusión quedó pendiente pues el pasado martes se bajó el punto de acuerdo en el pleno del Ayuntamiento, por "falta de consensos".

En tanto se analiza dar facultad directa por el Ejecutivo, continúa la integración del caso para sostener los pleitos jurídicos y la administración de Lemus Navarro se ha apegado a la ley.

El primer edil confirmó que Zapopan cumplió ya con notificar a los 58 fraccionamientos que, de acuerdo con la ASEJ, no cumplieron con el pago correspondiente de impuestos, derechos o la entrega de obras de urbanización, de áreas de cesión para destinos, con su equipamiento, y/o áreas de cesión para vialidades.

"Parte de las observaciones que nos hicieron sobre esos fraccionamientos y las áreas de cesión no recibidas por la pasada administración, fue establecer digamos que cargos a través de Ordenamiento del Territorio para que nos entreguen esas áreas de cesión. Ésas notificaciones ya se les hicieron a los desarrolladores", afirmó Lemus, quien se dijo cierto de que habrá impugnaciones a tales requerimientos.

El alcalde reiteró que ninguno de esos 58 fraccionamientos fueron autorizados dentro de los últimos tres meses del 2015, que son lo que corresponden a su administración, y a pregunta expresa respondió que en el proceso de entrega recepción no se evidenció el problema, pues los mismos desarrolladores tienen una argumentación jurídica: son predios urbanos.

"La pasada administración no les solicitó las áreas de cesión, porque los predios eran considerados urbanos, no eran predios rústicos, es decir... son predios urbanos que ya dieron su donación", explicó. Las áreas de cesión, que van del 11 al 16 por ciento de la superficie total a urbanizar, se habrían dado incluso hace años.

Ejemplificó con el caso de la ex planta de Kodak, ubicada sobre la avenida Mariano Otero, cuyos representantes aseguran tener documentos que avalan las entrega de áreas de cesión cuando fue edificada décadas atrás y ahora que en el predio va a construirse un desarrollo comercial y de vivienda (posee uso de suelo mixto), argumentan no tienen por qué entregar más donaciones y que tal fue el motivo de no haber sido requeridos por la pasada administración.

"No obstante nosotros se la requerimos otra vez... Todos los fraccionamientos están notificados y ellos tendrán que pelear jurídicamente... Tendrán que demostrar bajo papeles que esos predios eran urbanos y que ya habían entregado su cesión", subrayó.

Se agota el plazo

Tras ser notificado en mayo pasado de los cargos a la cuenta pública 2015, el Ayuntamiento de Zapopan tiene como plazo febrero de 2018 para aclarar las irregularidades ante la Comisión de Vigilancia, y será este órgano el que presentará la respuesta a la ASEJ.

Respecto a este plazo que ya se avecina, el primer edil comentó que son veinte cajas de información las que están siendo objeto de escrutinio.

"No es sencillo para los diputados analizar observación por observación de todo lo que se hizo. Entonces cuando ellos van avanzando, con sus equipos técnicos evidentemente, es que nos solicitan 'a ver acláranos estos'... y nosotros ya hemos entregado la información, pero seguimos aclarando las dudas que ellos van teniendo en el proceso", sostuvo.

Pablo Lemus dijo que no se reunido con la actual titular de la ASEJ. "No es momento detener ningún acercamiento con la Auditoría Superior. Lo estamos teniendo con la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Jalisco, que es el ente en el cual nosotros estamos presentando todas las pruebas correspondientes para desacreditar las observaciones que, con una intención estrictamente personal, realizó el auditor superior del estado".

Claves

Cuenta pública



El 15 de mayo pasado la ASEJ notificó a Zapopan observaciones por mil 283 millones 682 mil 630 pesos a la cuenta pública 2015 y fincó cargos como crédito fiscal a la autoridad municipal que encabeza Pablo Lemus Navarro.

El 22 de mayo el alcalde Pablo Lemus aseguró que los cargos que se le fincaron obedecen a una revancha política y personal del ex auditor Alonso Godoy Pelayo, por haberlo señalado de corrupto.

La ASEJ no fincó ningún cargo al periodo que gobernó Héctor Robles Peiro que incluye las cuentas públicas 2013, 2014 y el periodo septiembre a octubre de 2015.

El 23 de mayo la fracción del PRI exigió a Lemus Navarro aclarar de manera puntual las observaciones a la cuenta pública del 2015; y no distraer la atención señalando que se trata de una "venganza personal" de Alonso Godoy Pelayo.

El 24 de octubre se bajó de la sesión del pleno un punto de acuerdo para facultar al síndico municipal a ejercer acciones legales en torno a esta auditoría "por falta de consenso". Se busca un resquicio jurídico para dar tal facultad vía el Ejecutivo.

