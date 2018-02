Inseguridad en Zapopan, por frenar concesión del alumbrado público: Lemus

Guadalajara

El presidente municipal Pablo Lemus Navarro, acusó que frenar la concesión del alumbrado público es causa de inseguridad en Zapopan, por lo que lamentó las acciones legales que encabeza una empresa regiomontana que no fue beneficiada con adjudicación del contrato por 4 mil 380 millones de pesos para operar este servicio por 18 años.



“Nos llena de coraje ver cómo los intereses económicos de una empresa de Nuevo León, perdedora de esta concesión, quieren estar por encima de la seguridad de la ciudadanía. Donde no hemos podido sustituir luminarias debido a este amparo es donde se han disparado los índice de inseguridad”, sostuvo el alcalde.



En entrevista con medios de comunicación, Lemus Navarro explicó que las colonias con mayor índice de desigualdad e inseguridad son las que están a la espera de las nuevas luminarias. Entre ellas enumeró a Mesa Colorada, Mesa Poniente, La Consti, Centro Histórico de Zapopan, La Coronilla, El Rehilete, Marcelino García Barragán, 12 de Diciembre y Carlos Rivera Aceves.



“Lo más lamentable es que se están jugando por encima del bienestar de la ciudadanía, es decir, ver cómo una empresa perdedora en este caso, no le interesa la seguridad de los ciudadanos en Zapopan, lo que le interesa es tumbar un proceso en el cual ellos no resultaron ganadores”, añadió.



El alcalde rechazó además que la suspensión definitiva que obtuvo NL Technologies pueda impedir la instalación de luminarias en el municipio, una vez que la Secretaría de Hacienda (SHCP) libere el registro del crédito.



“Esta suspensión que publica un medio de comunicación local, es exactamente la misma que ya había conseguido esta empresa perdedora de la concesión del alumbrado en Zapopan. Lo único que limita es para el pago, no detiene en lo absoluto la concesión misma que se había aprobado desde el pleno del Ayuntamiento y desde el Congreso del estado”, apuntó.



El primer edil apuntó que la suspensión no tiene base legal alguna “y esto se va a definir los próximos meses en los juzgados”. En tanto, el municipio y la ganadora de la concesión pueden colocar las prometidas luminarias: son 82 mil lámparas LED las que esperan instalar por todo el territorio zapopano.



De acuerdo con Pablo Lemus para Fortius Electromecánica, la empresa ganadora de la concesión, instalar luminarias sin cobrar podría ser posible. “Si la Secretaría de Hacienda da el registro, la empresa va a instalar luminarias, de no dar el registro y seguir con estas largas… lo que nosotros vamos a hacer es instalar luminarias por nuestra cuenta”, afirmó.



En diez días, se espera la respuesta de la SHCP, de no obtenerla o ser negativa, adelantó que se convocará un nuevo proceso de licitación pública, de mucha menor cuantía, para instalar 9 mil luminarias de manera urgente y en una primera instancia.



“Lo que vamos a hacer es instalar luminarias para blindarle seguridad a la ciudadanía y no nos vamos a detener por intereses económicos”, aseguró.

