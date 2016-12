"Padre de Rubí fue regidor, y va que vuela para alcalde"

San Luis Potosí

Villa de Guadalupe está gobernado actualmente por un priista, Raúl Castillo Mendoza, y en la administración municipal pasada el papá de Rubí, Crescencio Ibarra fue regidor, por lo que la gente no descarta que en el 2018 pueda lanzarse como candidato y llegar a ser alcalde. En el gobierno actual la hermana de Rubí, Beverly de 20 años de edad es regidora.

El ayuntamiento tiene ahora 115 trabajadores y la Policía Municipal cuenta apenas con 11 elementos, es decir son apenas cinco por turno.

De la Policía Estatal había una base operativa que se fue hace tres años, tal vez porque no se requería tanto, dijo el Secretario del Municipio Jorge Antonio Belmarez Hernández.

Los agentes tienen solo dos patrullas en condiciones regulares, pero dice que de manera constante ven la presencia de estatales que van desde Matehuala, y hasta elementos de la Policía Federal y militares de la Sedena.

Municipio donde predomina la probreza y el trabajo

En un municipio pobre, semidesértico y con poco que sembrar, la economía en La Joya se mueve por la compra y venta de chivos primordialmente.

De eso vive la familia de Rubí, pero también de los dólares. Don Crescencio Ibarra y sus hermanos emigraron también al "otro lado" pero cuando éste se casó decidieron regresar a su tierra y establecer el negocio.

Crían, compran y venden chivos que llegan, de acuerdo a lo expresado por uno de los trabajadores, tanto a restaurantes de la Sultana del Norte como a la capital del país. Los dos hermanos de Rubí – nacidos en Estados Unidos – se van por temporadas a trabajar a esa nación, y los últimos meses, igual que otros integrantes, para reunir el dinero para la fiesta.

"Nos vinimos luego de saber de todo este relajo, vimos la nota en la tele y nos vinimos", dijo Giovanni, de 18 años, hermano de la quinceañera más famosa de México. Estaban en Houston, él trabajando en la tablaroca, su hermano en ladrillo. Su hermana mayor, Beverly es regidora del ayuntamiento.

La casa de los hermanos Ibarra resalta del resto. Son extensos terrenos con bonitas fachadas, todo adquirido con el arduo trabajo de la familia. Jorge Antonio Belmarez Hernández es Secretario General del Ayuntamiento y estima que en todas las familias del municipio existe al menos una o dos personas que han emigrado a la Unión Americana. Que la mayoría está en Houston, Chicago, Alabama y otras grandes ciudades.

"Yo gracias a Dios no me he visto en esa necesidad de irme pero sí tengo mucha familia, mi hermano, mi papá, la mayoría de mis tíos y por parte de la familia de mamá son unos 15 años sin verlos. Es difícil que regresen cuando se establecen allá como familia y sobre todo si no han arreglado sus documentos", expresó el joven funcionario.

Después de las elecciones presidenciales, dice, muchos están pensando en regresarse ante el temor de las advertencias del magnate respecto a la población extranjera.

"Muchos están dándose cuenta que no habían ahorrado o no se habían hecho de un patrimonio y ahora sí ya lo están tomando en serio y están ahorrando, por si los echan", señaló.

Menciona que los últimos años una gran cantidad de habitantes se ha ido a ese país del norte a superarse, y si las estadísticas de Inegi refieren una cifra, en la realidad es mucho menor debido a esto.





