Gobernación pide 4 semanas a Wuaut+a para terminar paquete

La Secretaría de Gobernación pidió ayer un plazo de cuatro semanas a la comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) para poder completar "un paquete" con el financiamiento y las propuestas para garantizar las restituciones de tierras en Huajimic, a las que los posesionarios mestizos se han negado de forma abiertamente hostil en los últimos meses, pues reclaman ser indemnizados.



A las seis de la tarde, en la sede de la Secretaría de Gobernación en la capital del país, la representación de la comunidad fue atendida por la comisionada para los pueblos indígenas, Rosa María Nava Acuña, y el responsable de temas sociales en la Subsecretaría de Gobierno, Francisco Yáñez Zenteno.



"Dicen que están ajustando presupuesto con el gobierno del estado de Jalisco, de Nayarit, el gobierno federal, la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano]; nos dicen que ellos pueden ir a la comunidad pero que no tienen ahorita un planteamiento concreto de solución; nos están planteando una reunión en Guadalajara en dos semanas, y de ahí armar una ya en la comunidad; y yo no sé qué vaya a decir al comunidad, porque ellos quieren una solución pronta, así que se ve muy difícil el escenario", dijo a MILENIO JALISCO el abogado de los wixaritari, Carlos González García.



El abogado cree que "el problema son los acuerdos presupuestales; yo me imagino, pero no nos dieron detalles ni montos, solo que en cuatro semanas tenían ya una solución tangible, concreta, de solución, y en qué medida es la solución [...] yo les pedí que fueran a la comunidad a informar, que aunque no hubieran aún una solución, eso distendería las cosas, porque la comunidad espera, sobre todo, que el gobierno federal les dé la cara: a ver está esta propuesta, vamos a ejecutar, hay voluntad o no hay voluntad...".



Lo cierto es que el entorno no favorece. Los comuneros están exaltados porque en 20 meses de ejecución de restituciones sólo tienen dos predios bajo su dominio, uno de ellos, en virtual estado de sitio, pues los ganaderos presionan porque no se le dio indemnización a su posesionaria. Ha habido al menos cuatro intentos fallidos. Y son 16 los juicios ya sentenciados, mientras un juicio de amparo de los ganaderos motivó que se frenaran sentencias en al menos 29 casos más que ha ido resolviendo el Tribunal Unitario Agrario 16 de Guadalajara.



"Lleva más de dos años de un juicio que interpusieron los ganaderos, el 111/2014, pidiendo la anulación de la resolución presidencial; el Tribunal Superior Agrario determinó que todos los expedientes en que no hay sentencia dictada se dejen en estado de resolución y no se dicte sentencia hasta que se resuelva ese juicio; nos los están alargando como ya te imaginarás [...] yo les comentaba a los funcionarios de gobierno, que finalmente tengan abogado o cambien de abogado, pongamos una demanda o hagamos algo mal, todos los asuntos se van a ir cayendo, porque en términos de derechos no hay para donde se hagan, hay juicios donde no han salido sentencias favorables porque ellos mismos hacen modificaciones a sus escrituras, chuecas, con los notarios, meten a los hijos, subdividen los lotes, en fin: generan una serie de situaciones para que se pierda la identidad del predio y del posesionario, pero es algo que tarde o temprano se va a ir cayendo, es cuestión de tiempo, el principio de derecho es claro".



Los comuneros determinarán en asamblea lo que sigue en su protesta, que arrancó el 30 de abril pasado. Desde esa fecha han impedido la realización del proceso electoral en las 36 localidades de Wuaut+a, y han instalado puntos de vigilancia para impedir el ingreso de material electoral o candidatos. A partir del primer minuto del 10 de mayo, cerraron todas las escuelas y han limitado los servicios de salud al tema de las urgencias. Si el cierre educativo se prolonga, es posible que unos tres mil niños y adolescentes pierdan el año escolar.

Hoy deciden si se suspenden ejecuciones

Será hoy cuando el magistrado del Tribunal Unitario Agrario 56, de Tepic, Aldo Saúl Muñoz López, cuente con información y la postura de los justiciables para determinar la eventual cancelación de las ejecuciones de mañana, 23 de mayo, y el viernes 25 de mayo, de sentencias favorables a los huicholes en la zona de Huajimic. La postura del TUA 56 es que sin recursos de indemnización, los procesos son obstruidos y la violencia de los reclamos tiene a crecer.

