Tierras de Wuaut+a no volverán a ser arrendadas

Amoleras, Bolaños. Norte de Jalisco

La comunidad de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) toma lección de los errores del pasado, y una de las decisiones que en su momento derivaron en más problemas en el tema agrario fue los arrendamientos de tierras que comuneros facilitaron a los ganaderos nayaritas. Hoy, el estatuto comunal es estricto y explícitamente lo prohíbe, señala el gobernador tradicional de la cabecera, Rogelio Vázquez Minjares.



"El encargo que tenemos, de acuerdo a los usos y costumbres, era reunir a la gente para tomar estos acuerdos; nosotros como comunidad exigimos respuestas derechas, que el gobierno nos atienda, por eso exigimos respuesta, por eso se les entregó un pliego petitorio, para a partir de 10 días, si no llegamos a tener respuesta para todas las comunidades, tomar medidas más fuertes; de eso ya conocen el presidente y el gobernador, a Aristóteles Sandoval se le entregó el 27 de octubre, él se comprometió resolver los problemas, estamos pidiendo que se cumpla ese compromiso".



Asegura que "hasta ahora no hemos tenido respuesta de los secretarios, del estado, son compromisos que se van quedando atrás, no tenemos el apoyo, como en salud, que iba a haber surtimiento de medicamentos, como también se hablaba de doctores pasantes que iban a mandar a la comunidad, y sin embargo no se ha cumplido", sostiene.



Del tema educativo, su par de Tuxpan de Bolaños, José Guadalupe Bañuelos Candelario, hace matices: "en temas escolares hay diferentes necesidades, como aulas, algunas cosas ya se cumplieron del pliego petitorio, pero aún hace falta más".



La comunidad, de 240 mil hectáreas en uno de los territorios más accidentados del occidente de México, tiene problemas de comunicación y conectividad. "La comunidad es grande, faltan muchos caminos o falta darles el mantenimiento; también traemos muchos rezagos en la electrificación, y si no la hay, otros servicios también hacen falta, hay una fuerte carencia", añade.



- Pese a estos problemas, ¿ustedes creen que se ha podido remontar en algo la extrema pobreza y marginación en que viven?

- Es que aquí en la zona norte de Jalisco, haz de cuenta estamos en un rincón, y no nos han atendido aunque hemos exigido, no nos ven; por eso exigimos al gobierno federal y estatal que brinden apoyo [...] Tuxpan y San Sebastián estamos unidos para que nos resuelvan estos problemas, como el de tierras, con Huajimic, y si no lo hacen, por los caminos de la comunidad no vamos a dejar que entren los de las campañas; queremos que el gobierno federal resuelva estos problemas.



- ¿Por qué les preocupa más el tema de la tenencia de la tierra?

- Porque tenemos una colindancia en donde estamos viviendo, no queremos que alguien de allá para acá entre, porque esta es la comunidad para que nuestro hermanos wixaritaris vivan y trabajen; ya no queremos a gente de fuera, a ganaderos de Huajimic, queremos que quienes trabajen las tierras seamos nosotros [...] es la tierra madre, culturalmente es nuestra madre y se trata de muchas cosas, es tradición, y nosotros amamos a la madre tierra, a los wixaritaris nos da mucho...



- Pero tanto en Huajimic como antes, en Puente de Camotlán, en muchos casos se les dejó entrar a los ganaderos con contratos de arrendamiento, ¿no van a permitir ese tipo de contratos a futuro?

- Ah sí, ya no queremos contratos por los años que vengan; ya no queremos renta de los mismos comuneros, ya no estamos permitiendo que los comuneros estén rentando tierras; tenemos un estatuto comunal en donde viene cómo manejarnos, y allí está establecido.

SRN