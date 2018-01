‘Wualas’… bienvenido a casa tras un mes en el hospital

Guadalajara

Sucedió el milagro. A vuelta de plegarias y de fe, ‘Wualas’ está en casa. Justo hace un mes, Wualberto de trece años de edad fue internado en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, tras sufrir un derrame cerebral derivado de los golpes que le propinó un compañero de salón. Un caso de bullying ocurrido dentro del aula de clases en la secundaria 92, en Guadalajara.



Wualberto estuvo en estado de coma varios días desde aquel 5 de diciembre. Fue sometido a cinco cirugías… Su papá, Rodolfo García, luce feliz y se dice sorprendido de su milagrosa mejoría.



“Muy contento de que esté aquí, los doctores me dijeron lo maravilloso de su recuperación. Yo me imagino que por todas las oraciones de todas sus amistades que son muchas. Le quitaron las puntadas el miércoles en la noche y el jueves (4 de enero) salió a las cinco de la tarde… En Navidad nada más movía los pies, desde Año Nuevo su recuperación fue muy rápida y en sí esta semana… Un regalo de Reyes”, comparte Rodolfo, emocionado, en entrevista con MILENIO.



Sus compañeras de la secundaria y vecinos de la colonia Beatriz Hernández –la “BH” como la llaman-, acudieron esta víspera de Día de Reyes a dar la bienvenida a 'Wualas', un chico sociable y amigo querido en el vecindario donde habita desde su infancia. Pequeños de entre ocho y trece años llenaron la sala donde se ha improvisado la habitación del niño, quien reposa sobre un sofá cama nuevo.



Giovanni, 'El Chucles', cuenta lo triste que se sintió cuando le dijeron lo que le pasó a su mejor amigo, un año mayor y a quien conoce “desde los cinco”. Luego, vio la nota por la tele y “sentí mucha desesperación”.



'Wualas' no puede caminar aún, habla quedo unas cuantas palabras. Tiene un parte del cráneo aún abierta y una traqueostomía, pero el pronóstico, de acuerdo con el señor Rodolfo García, es bueno. Su fe le hace tener confianza en que podrá sacar adelante a su hijo; incluso antes del año que los médicos le han advertido va a tardar la rehabilitación.



'Wualas' estuvo un mes internado… Su primer día en casa pudo ser abrazado por su hermano mayor, por su hermana y por su dos abuelas, quienes junto a su papá velarán por él las próximas semanas, en nombre de su mamá, quien falleció cuando él tenía siete años.



En su casa el ambiente es festivo y los niños aplaudieron espontáneamente cuando pudo sentarse por sí solo.



“Wualas quiero decirte que tienes mi apoyo, que no olvides que todos te queremos mucho. Que Alex, Ostmar y yo tienes todo nuestro apoyo… Cuando se recupere nos lo vamos a llevar a tronar el chicote y a jugar futbol”, le expresó 'El Chucles'.



Rodolfo mira agradecido las muestras de cariño a su hijo. Cumplió como dijo. Entró a la habitación de hospital y silbó a su hijo para decirle que era hora de volver a casa, donde convalecerá varias semanas.

SRN