'Wualas' se recupera milagrosamente tras derrame cerebral por bullying

Guadalajara

Wualas se acurruca a ratos en el sofá cuando, dice, se cansa. Sin embargo, ha ocurrido un milagro. O al menos eso es lo que cree su abuelita Dolores, quien estaba segura que su nieto no iba a sobrevivir y ahora lo ve de nuevo andando, a paso lento y con cuidado, pero ya andando. Apenas en diciembre pasado el niño de trece años estaba tendido en una cama en el Seguro, en estado de coma, tras un derrame cerebral originado por los golpes que le dio un compañero en su salón de clases. No les daban buen pronóstico.

Este lunes, justo se cumplieron dos meses de la última agresión que Wualberto sufrió dentro de su aula, en la Escuela Secundaria General "Santos Degollado", en la colonia Beatriz Hernández en Guadalajara, que ahora de viva voz puede narrar con completa lucidez. Incluso, ya se presentó a declarar ante las autoridades.

"Bailas como puta, me dijo... Y yo le contesté 'cara de cepillo'... Me tumbó de la banca donde estaba sentado y me dio patadas en la cabeza... Tres patadas", señala Wualas. Una alumna intervino para quitárselo de encima. Otra, hizo el reporte y lo llevó a dirección. Pasaban de las 12:30 horas del día. La maestra que debía estar frente al grupo había salido 'al baño'. Tardó casi media hora en volver. El niño bajó antes a la prefectura y la encontró platicando con la prefecta. "Les dije que me dolía la cabeza mucho y pedí que le hablaran a mi papá o a mi abuelita, pero me dijeron que no, que ya era casi hora de la salida".

A la salida Wualberto se sentía muy mal. Se fue andando a casa de doña Dolores, quien cuenta, lo notó raro. Apenas comió. Se quejaba de dolor de cabeza pero no dio detalles del motivo "por miedo a que me fueran a regañar", admite el niño.

"Estaba recostado y me gritó 'abuelita venga que me voy a morir' y se quedó inconsciente", narra ella. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar. Lo llevaron a la Cruz Verde y luego al Centro Médico del IMSS. El diagnóstico era sombrío. Wualas sabe ahora que estuvo a punto de morirse. Y que mucha gente lo cuidó y rezó por él. Y lo sigue haciendo (el personal del Centro Médico se cooperó para enviarle una gran despensa la semana pasada).

La cabeza de Wualas todavía luce una protuberancia del lado donde recibió las patadas. Tiene una operación pendiente, la sexta, para marzo: Si los doctores autorizan, le van colocar el hueso –que cuenta le han guardado en la panza- y cerrarán finalmente la parte del cráneo que fue dejado abierto. De mientras, él se recupera en casa de manera veloz, sorprendiendo a todos.

"Ya me levanto, ya puedo ir al baño solo y ya puedo comer solo. ¿Verdad Apá?" le pregunta a Rodolfo García, su padre, que asiente contento, pues cuando el niño salió del hospital dormía la mayor parte del día, no se sostenía en pie y no controlaba los párpados.

Otro logro: "La semana pasada me cerraron la garganta y ya no tengo flemas", dice Wualas y muestra la cicatriz de la abertura que tenía en la tráquea para poder respirar. Agrega que le metieron una cámara por la nariz, que le dolió, pero ya está bien. Rodolfo explica que fue el procedimiento para asegurarse que no tiene infección.

El hombre es viudo y quedó a cargo de sus tres hijos cuando 'Wualitas', el menor, tenía siete años. Ahora es quien limpia y desinfecta sus heridas, está al pendiente de sus medicinas y de su recuperación. Los últimos dos meses se reparte entre su trabajo como obrero y los periplos legales para luchar "porque lo vivido por Wualas no quede impune".

"Estoy agradecido con Dios de que Wualas esté bien, pero sí me hubieran llamado esto no habría pasado... Por la tardanza en atenderlo fueron las complicaciones", asegura. Los procesos en la Secretaría de Educación y en la Fiscalía, también son tardados, y no ha faltado quien lo trata de desanimar. "A los maestros nunca les hacen nada", le han dicho, pero él insiste: Es sobre cuatro personas de la secundaria, de quienes exige verdadera sanción "por negligentes, por no cumplir con su trabajo... porque ni siquiera ahora les interesa, han faltado a las audiencias".

En tanto, el niño pasa el mayor tiempo en la pequeña estancia improvisada como cuarto. Lo cuidan sus dos abuelitas, que se turnan por las mañanas y Vanesa, su hermana de 15 años, quien ha dejado de trabajar para estar pendiente de él por las tardes y no dejarlo solo nunca. Ángel, su hermano de 21 años, trabaja, pero en sus ratos libres, responde al llamado de Wualas para jugar Xbox... un obsequio con el que puede entretenerse cuando le visitan. También ha intentado dibujar y hacer recortes –ejercicio recomendado por el psicopedagogo que le envía la SEJ- pero todavía padece temblores en su mano.

Wualas tiene una familia fuerte y ahora más unida, a la que se sumó 'Rorro': un gato recién destetado con quien el niño comparte su fragilidad y el sofá en que ambos duermen, mientras los demás aguardan que el milagro se complete y Wualitas sólo "a ponerme fuerte... regresar a la escuela y luego –para octubre- ir a la Llevada de la Virgen". Danzando sí, responde, con su botarga azul y con la danza de Lomas del Paradero a la cual pertenece.

SRN