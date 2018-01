Wikipolítica busca bancada

Guadalajara

La candidatura independiente de Pedro Kumamoto hace tres años sólo era un experimento. Ahora, los resultados de dicha prueba busca obtener otras metas como el conformar una fracción de diputados independientes en el Congreso de Jalisco, y presencia con diputaciones federales y una senaduría en el Congreso de la Unión.



La expectativa del grupo Wikipolítica es alta. Apenas el 29 de diciembre se inició el proceso de recolección de firmas para las aspiraciones a candidaturas independientes por diputaciones locales, nueve mujeres y hombres iniciaban dicho proceso en compañía de Pedro Kumamoto, que para su bien o para mal, se ha convertido en referente entre los llamados políticos "independientes".



Un grupo de jóvenes quiere competir en las elecciones de distritos electorales, conseguir un espacio en los curules del Congreso de Jalisco y lograr conformar una fracción de oposición del próximo gobierno del estado. Los jóvenes que buscan participar son: Ale vargas, Luis Ángel Morales, Gabriela Velasco, Pepe Martínez, Susana Ochoa, Bernardo Masini, Paola Flores, Oswaldo Ramos y Susana de la Rosa.



Además de los que buscarán un espacio en el Legislativo local, están los que ya reunieron las firmas de apoyo para el registro de candidaturas independientes por el Congreso de la Unión. Se trata de Pablo Montaño, Rodrigo Cornejo y Alberto Vale. Por su parte, Pedro Kumamoto está en el proceso para concluir con la recolección de las 115 mil firmas que requiere.



De hecho, entablar una plática continua con Kumamoto en un espacio público es casi imposible. Sobre todo cuando la charla se desarrolla cuando el diputado local con licencia está recolectando firmas para su nueva aspiración. La petición de fotografías, las ganas de saludarlo, el intercambio de ideas y las porras son algunas de las distintas situaciones a las que se enfrente el joven político.



"Nunca pensé en mi vida que sería una persona famosa porque además soy un persona que disfruta mucho de la privacidad y disfruto mucho del silencio y la reflexión y ahora lo veo como un medio para llegar a un fin mayor", afirma Kumamoto mientras se encuentra sobre avenida Obregón.



Kumamoto comenzó a ser conocido a nivel Área Metropolitana de Guadalajara a partir de ganar la diputación en el distrito 10. Posteriormente se dio a conocer a nivel nacional por la llamada iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, que incluso, fue incluida en las reformas político electorales de Jalisco.



"Y bueno, algunos también me conocen por cosas más de color, por mi apellido, por mi nariz, por mi cara o también me conocen porque soy de Wikipolítica, o el chavo, también me dicen "tú eres el chavo del Congreso", cuenta el legislador.



Pedro Kumamoto le va a las Chivas en el fútbol mexicano, en sus tiempos libres le gusta hacer ejercicio, leer, ver series, cocinar, caminar y pasar tiempo con familia y amigos.

SRN