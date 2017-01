Walmart Torreón desmiente toma de tienda

Torreón, Coahuila

Israel Garza, Gerente de Walmart Independencia Torreón, desmintió que la tienda haya cerrado sus puertas por algún motín o toma de grupos radicales en contra del 'gasolinazo' como circula en redes sociales.

Dijo que fue un simulacro a nivel nacional para verificar que las puertas automáticas cerraran, evento que duró menos de 5 minutos y se informó a la clientela para no ocasionar malos entendidos.

TE RECOMENDAMOS: Tiendas piden ayuda a Policía de Torreón para evitar saqueos

El gerente recalcó que no hay amenazas de ningún tipo, los simulacros obedecen a políticas nacionales de la empresa



Hizo un llamado a la ciudadanía a no creer todo lo que hay en redes sociales, a no generar un clima de incertidumbre y evitar ser parte del amarillismo del momento que vive el país.



"En la tienda se trabaja de manera normal, no hay ninguna contingencia, no se ha tenido ningún acto vandálico de ningún tipo, tampoco se ha visto afectada la cadena de suministros, ni de transporte, todo se está llevando de la manera normal".



Dijo que Walmart tiene como prioridad la seguridad de los clientes y de los asociados, "cualquier situación extraña tenemos el apoyo de seguridad pública".



"La Policía de Torreón estÁ dando rondines de vigilancia en las tiendas de autoservicio de manera más frecuente, para estar monitoreando cualquier situación que se presente".



"Pedimos a la ciudadanía no hacer caso a las redes sociales, se está generando un ambiente de incertidumbre y de desinformación que no abona en nada a la economía del país, en la tienda trabajan puros mexicanos, son muchas familias las que dependen de esta fuente de trabajo, las manifestaciones deben garantizar no dañar a terceros".



El gerente recalcó que no hay amenazas de ningún tipo, los simulacros obedecen a políticas nacionales de la empresa, el hrario se mantiene de manera habitual de 7 de la mañana a 11 de la noche, asi como la atención a los clientes se mantiene de manera normal.









dcr