Impulsará Marco el proyecto de Santiago

El candidato del PRI a diputado local por el distrito 26, Marco González, dio a conocer que de ganar los comicios del próximo 1 de julio, dará impulso desde su curul al proyecto Visión Santiago, instrumentado por Javier Caballero, alcalde santiaguense y aspirante a la reelección.

González detalló que el plan, entre otras cosas, contempla el acercar la presa de La Boca a los habitantes de Santiago.

El priista criticó la insistencia del Gobierno Estatal de buscar establecer un proyecto alterno de hotelería en la presa, esto sin contar con los permisos requeridos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y sin evaluar las opiniones de autoridades municipales y habitantes del lugar.

"Lo que yo no entiendo es porque quieren hacer un proyecto muy ambicioso, cuando no cuidan lo mínimo la presa. Yo he estado impulsado el proyecto que trae a Javier (Caballero), Visión Santiago, (que es), entre otras cosas, primero acercar El Cercado a la presa, en lugar de pensar en proyectos que parecieran que son para gente de afuera de Santiago", declaró.

González argumentó que el embalse actualmente es ajeno a la población de Santiago, debido a que en medio se encuentra la carretera Nacional. Añadió que de ser reelegido, impulsará el proyecto, junto con Jorge Mendoza y Juan Espinoza Eguía, candidatos a senador y a diputado federal por el distrito 9, respectivamente.