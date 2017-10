Urgen retomar alerta de género en Tamaulipas

Tamaulipas

A pesar de que el Senado de la República llamó a la Secretaría de Gobernación a emitir de manera urgente una alerta de violencia de género para Tamaulipas desde el año pasado, ésta no se ha dado. Y es que la entidad ocupa el primer lugar en el número de mujeres desaparecidas a nivel nacional.

Damaris Cervantes, miembro de la Barra de Abogados de Tampico y Ciudad Madero A.C. expresó que es necesario que desde las tribunas legislativas se retome esta exigencia, pues la violencia ha ido en aumento con marcado énfasis en el sur del estado.

"En los últimos días hemos venido observando muchos casos de violencia física y sexual contra la mujer, incluso al extremo de quitarles la vida y esto no puede continuar, se tiene que poner especial atención a esta problemática.

Tiene que insistirse en el llamado para una declaratoria de alerta de violencia de género, a través de nuestros representantes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y también el Congreso del Estado", expuso.

Enfatizó que la violencia debe parar, pero se está presentando el efecto contrario y llegará el momento en que esté completamente fuera de control.

"Ha habido mucha violencia de género aquí en la zona sur de Tamaulipas, es preocupante esta problemática, las instancias competentes deben asumir la responsabilidad de emitir una alerta y poner más atención al tema, sin olvidar a los menores, al ser éstos los grupos más vulnerables de la sociedad.

Y por parte de la ciudadanía, tenemos que dejar de ser observadores pasivos de esta problemática y actuar, aquí el papel de la sociedad es también fundamental para denunciar cualquier situación de violencia contra una mujer", apuntó Damaris Cervantes.

Advirtió que la problemática se puede salir de control "entre más tiempo pasa, más víctimas existen, y no lo podemos permitir, no podemos decir es algo que a mí no me va a afectar, creo que todos nos debemos ocupar en cuidar a las mujeres".

La alerta implica poner en marcha acciones de gobierno emergentes para enfrentar y erradicar la violencia contra las féminas en un territorio determinado, teniendo como objetivo fundamental garantizar su seguridad y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

En septiembre de 2016, la senadora tamaulipeca Sandra Luz García Guajardo, presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Segob dicha alerta, debido al alto número de féminas desaparecidas.

En su iniciativa, señaló que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años hubo un registro de 5,508 personas desaparecidas y esta entidad concentra el 20% de los desaparecidos a nivel nacional, de las cuales 1,170 son mujeres.

Así mismo, con base en el informe "Situación de los Derechos Humanos en México" de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, Tamaulipas es la entidad federativa donde se registra el mayor número de personas desaparecidas y es, a su vez, uno de los estados con mayor presencia de fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Según se explicó, la alerta de género implica establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo; implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida; elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres; asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género y hacer del conocimiento público el motivo de esta alerta y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Corresponde al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificar al Poder Ejecutivo de la entidad.

Al ser turnado para su análisis a la Comisión de Equidad de Género del Senado, ésta coincidió en la necesidad de que la Secretaría de Gobernación considere para el estado de Tamaulipas, definir una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública; acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar órdenes de protección y para gestionar la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas; agrupaciones especializadas en género y reacción inmediata, implementación de programas institucionales para la igualdad y unidades de género.

En ese sentido, la Comisión Dictaminadora aprobó el Punto de Acuerdo y fue respaldado por el Pleno el 30 de noviembre, dada la necesidad de que la Secretaría de Gobernación determine la conveniencia de coordinar acciones interinstitucionales en Tamaulipas que permitan poner en marcha la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sin embargo, esto no ha ocurrido, a once meses de aquel llamado.





JERR