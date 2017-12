Es violencia política limitar registro de mujeres a cargos de elección popular

Guadalajara

Que no le van a impedir que se registre, si lo decide. Eso advirtió la diputada federal Laura Plascencia Pacheco, quien es aspirante a la candidatura por la presidencia municipal de Tonalá.



“Obviamente no me descarto. Por supuesto que estoy pendiente de la convocatoria, y por supuesto que no voy a dejar que me digan que no me registre. Tengo todo el derecho de registrarme, así como cualquier mujer y eso es importante que se atrevan a decirlo”, señaló.



La legisladora afirmó que “el hecho de que les prohíban o que limiten a las mujeres en los partidos políticos que se registren para una candidatura es violencia política” y viola derechos políticos de las mujeres.



Plascencia Pacheco, también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, lamentó la escasez de precandidatas en la zona metropolitana de Guadalajara para presidir gobiernos municipales, y aunque admitió que el proceso está abierto hasta febrero, es sabido que hubo aspirantes mujeres a quienes les sugirieron no registrarse. Y dio algunos nombres y varios colores.



“En el caso del partido en el que yo milito, que es el PRI, aún no hay luces en relación de cómo se va a conformar la zona metropolitana… Sería muy lamentable que no postularan a ninguna mujer en la ZMG. Entonces la paridad quedaría en el discurso”, apuntó, tras referir que para Guadalajara hay dos mujeres brillantes, Rocío Corona Nakamura y Claudia Delgadillo, interesadas en contender, aunque les han dicho quién es el ungido.



Mencionó que en Movimiento Ciudadano también le pidieron a dos mujeres, que en su opinión tienen una valiosa trayectoria política, que no se registraran: a Fabiola Loya en Zapopan y a Adriana Medina en Tlajomulco. Hasta el momento sólo la alcaldesa María Elena Limón, precandidata por Movimiento Ciudadano, buscará reelegirse en Tlaquepaque.



Laura Plascencia comentó que ni el PAN ni el PRD tienen registrada una precandidata mujer en los ocho municipios metropolitanos.



Sobre su futuro añadió que no pedirá licencia por ahora. “Me quedo en el último periodo de la Cámara para poder sacar al menos febrero y marzo lo más que pueda de los temas pendientes”.

MC