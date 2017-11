Alcalde de Villa Corona dice que no es apto para gobernar

Guadalajara

El alcalde de Villa Corona Jalisco, Rodolfo Ruvalcaba Muñoz reconoció que no tiene la capacidad de gobernar, por lo que pide la intervención del Estado para que el ayuntamiento sea disuelto.



En rueda de prensa, el munícipe señaló que el municipio se encuentra en un estado de ingobernabilidad porque los regidores le bloquean todas las propuestas que sube a pleno.



“Cuando yo regrese al ayuntamiento y me sentaron en mi lugar donde debería de haber estado desde el principio, habíamos llegado a la conclusión de que deberíamos de iniciar y de impulsar al municipio con trabajo. A dos años, prácticamente desde enero hasta la fecha hemos venido dialogando con los regidores, llegando acuerdos, pero llegando a los acuerdos de cabildo boicotean todas las sesiones y es mejor reconocer que nos quedó grande el ayuntamiento”, señaló el funcionario.

Ruvalcaba Muñoz señaló que tras perder el registro el partido que lo llevó al gobierno, ha gobernado prácticamente solo, sin la ayuda de nadie: “el otro día también por ahí llegó una demanda pidiendo mi renuncia, me llegó de parte de la misma secuela del Partido Humanista, pidiendo la renuncia por toda la corrupción, pero en realidad estuvimos abandonados por el Partido Humanista durante los dos años”.



“Aquí sí fiscalía tiene que intervenir que intervenga de la mejor manera, el ayuntamiento yo pienso que he abierto las puertas para que se hagan investigaciones bien a fondo y es momento de que también intervengan otras autoridades. Si no se van los regidores no me voy yo, y si me voy se van todos conmigo”.

Por otro lado, al alcalde de Villa Corona confirmó que ha sido visto rondando el municipio a Ramón Sierra Cabrera, quien se hacía pasar por presidente municipal cuando en realidad tenía el cargo de Secretario General.



Se sabe, Sierra Cabrera buscará llegar a la alcaldía de Acatlán en las próximas elecciones, para ello, ya está confirmado su equipo de trabajo a pesar de que es buscado por las autoridades por tener cuentas pendientes con la justicia.

SRN