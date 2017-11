Regidores de Villa Corona piden salida de alcalde y ellos actuar

Guadalajara

El municipio de Villa Corona, Jalisco, vive un estado de ingobernabilidad ante la disputa que se mantiene entre el presidente municipal Rodolfo Ruvalcaba Muñoz, emanado del Partido Humanista en contra de siete regidores de su mismo partido y cuatro más de oposición del PRI, MC, PAN y MORENA.

Los once ediles pidieron al primer edil que solicitara licencia indefinida a su cargo, para que se asigne a un alcalde interino que salga entre los mismos regidores. Ellos piden tres meses para poner en orden la operatividad del gobierno municipal.

Además denunciaron acciones irregulares por parte del alcalde, como gastos que no han sido justificados por dos millones 220 mil pesos. Tampoco se ha pagado a más de 250 personas que trabajan en el gobierno municipal durante las últimas dos quincenas, a pesar de que existe el recurso para hacerlo. Esto no se ha logrado porque el presidente decidió correr a Óscar Alberto García Vega, tesorero municipal sin proceder legalmente.

TE RECOMENDAMOS: Viabilidad financiera de IMSS, garantizada hasta 2020: Mikel Arriola

“Se firmó un contrato millonario de luminarias, con fecha del 22 de marzo. Se firma un contrato de luminarias millonario que asciende a 95 millones de pesos. Nadie nos da por enterado lo que decía el contrato (…) tenemos entendido que mientras no haya aprobación del Congreso, porque era un contrato que trascendía 15 años, trascendía más administraciones, tendría que tener aprobación del Congreso. Sin embargo, el Congreso no lo aprobó”, afirmó la regidora Laura Angélica Martínez Hernández.

El 7 de noviembre pasado entregaron un escrito al Congreso de Jalisco, al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y demás instancias para reportar que el 4 de noviembre pasado “fueron privados de libertad” la regidora Laura Angélica Martínez, así como el secretario general José Arturo Sedano y otras personas.

“Nos encontrábamos dentro del auditorio municipal Luis Donaldo Colosio, al término de la sesión fuimos privados de nuestra libertad al cerrar el auditorio con cadenas por órdenes del presidente municipal, dejándonos privados de nuestra libertad por aproximadamente media hora”, señaló la edil. Por tal razón solicitaron protección a la Fiscalía General del Estado.

La situación que se vive en Jalisco ha provocado afectaciones a los servicios de seguridad pública, servicios médicos, la recolección de basura y la falta de recursos para la adquisición de combustible para la operatividad.

Los once ediles se presentaron la mañana de este miércoles en el Congreso de Jalisco para reunirse con el diputado Jorge Arana, presidente de la comisión de gobernación. El legislador reconoció el conflicto que ya perjudica a la población y a los trabajadores del gobierno municipal. Afirmó que su comisión no puede intervenir si no existe una solicitud que permita su intervención.

“Yo espero dos cosas, que en este caso la Secretaría General de Gobierno actúe con el presidente municipal para que lo convenzan de tomar una decisión, ese es una. La otra, que nos llegue de parte del Sindicato de Trabajadores que el día de hoy están cumpliendo dos quincenas sin que les pague. Entonces ya actuaríamos nosotros”, afirmó el diputado.

La actuación de la Comisión de Gobernación, en caso de ser solicitada, consistirá en disolver el pleno del Ayuntamiento de Villa Corona. Dicho proceso tardaría un periodo de dos meses y ahí se elegiría a un nuevo presidente municipal, regidores, síndico y secretario general. El diputado Arana ve como mejor opción la licencia del presidente para que uno de los regidores tome el cargo de alcalde.

Por su parte, el presidente municipal Rodolfo Ruvalcaba Muñoz se reunió en días pasados con los diputados priistas Hugo Contreras Zepeda, presidente de la mesa directiva y Jorge Arana, presidente de la comisión de Gobernación. Posterior denunció que los legisladores le habían ofrecido dinero por renunciar y luego negó su dicho. Él se había manifestado a favor de disolver el Ayuntamiento.

GPE