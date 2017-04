Vigilancia a pie quedó en promesa: Turismo

Tampico y Ciudad Madero

La Dirección de Turismo de Tampico reprocha que no haya vigilancia a pie de la policía federal en puntos turísticos para evitar robos, ya que fue uno de los compromisos para esta temporada.

Elvia Holguera Altamirano, directora de Turismo en el puerto, refirió que van a insistir con las autoridades de seguridad pública para que realicen los recorridos de vigilancia por zonas turísticas, sobre todo a pie.

"Llamaré para ver en dónde está el personal", refirió la funcionaria ante el cuestionamiento, luego de que en Tampico ya inició la afluencia de turismo y no hay vigilancia a pie.

Un recorrido realizado desde el paseo de la Cortadura, la Plaza de Armas, Plaza de la Libertad y Plaza Hijas de Tampico, demostró la ausencia de elementos a pie como una forma de inhibir el robo a transeúntes.

Los únicos que realizan su labor en las zonas conflictivas son los agentes de Tránsito y Vialidad, así como los civiles que fueron contratados para llevar a cabo las labores viales en el primero y segundo cuadro de la ciudad.

Holguera Altamirano indicó que sí ha habido vigilancia en zonas como la margen de la laguna del Chairel, los terrenos de la Fiestas de Abril y el parque Metropolitano, pero refirió que sería importante recordar la vigilancia a pie.

Y NO LLEGAN LOS REFUERZOS A CIUDAD MADERO

A poco tiempo de los tres días de mayor afluencia en Ciudad Madero, principalmente en Playa Miramar, no se han designado más policías estatales para reforzar la vigilancia en los espacios turísticos.

El secretario del Ayuntamiento, Juan Torres Sáenz, comentó que no solicitaron un número determinado, solo que se incrementara para poder resguardar a los miles de turistas que se prevé arriben al municipio.

"No nos han autorizado más elementos, no hay un número que pidamos, simplemente reforzar porque más del 70 por ciento del turismo que corresponde al Estado acuden a Playa Miramar, pero aún no nos han dicho nada, no sabemos por qué, los mismos elementos que ya existían es lo que hay".

Tan solo en los tres días santos se presume que asistan hasta 250 mil personas diarias a playa, sin embargo, continuarán trabajando con los 50 elementos destinados a Ciudad Madero, de los 200 que hay para la zona sur de Tamaulipas.

"Imaginense tan solo el viernes esperamos que haya 250 mil turistas, sacando un cálculo de policías para que sea lo óptimo pues no dan los números, tal vez estamos hablando de unos 500 extras".

Ante esta situación el delegado de Seguridad Pública en el sur del estado, Alejandro Beaven Magaña, precisó que el esfuerzo que se hará es en tiempo extra para el personal, de este modo mantener el mayor tiempo posible a los elementos de la Policía Estatal en los rondines de vigilancia.

También se dijo que no se descuidaría la vigilancia en el primer cuadro, zonas comerciales y colonias de Madero con el operativo puesto en marcha para Playa Miramar.





