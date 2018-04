Videovigilancia en sur de Tamaulipas queda a deber: IP

Tampico

El Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-4) ha tenido un estancamiento en su contribución a frenar el delito en el sur del estado, de acuerdo a la opinión del sector comercial y empresarial en la zona sur, ya que a tres años de haber arrancado no se ha aprovechado como esperaban y de acuerdo a la expectativa que generó.

"Hemos visto funcionar al C-4 de manera parcial, no ha entrado en operación como quisiéramos porque al inicio se argumentó que no había gente, no había quién lo operara, luego el equipo era insuficiente y luego algunas cámaras habían estado fuera de funcionamiento", declaró Evaristo Güitrón Moreno, presidente de la Canaco.

La infraestructura que se presumió a los empresarios de la zona sur a través de videos y conferencias fue inaugurada el 2 de marzo del 2015 por el entonces gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú y Monte Alejandro Rubido, que en aquél entonces fungía como Comisionado Nacional de Seguridad del gobierno de Enrique Peña.

"Ahorita nos dicen que ya está listo, pero no se ha visto un resultado contundente", añadió el representante del comercio establecido, ya que "los delincuentes ven las cámaras, pero al darse cuenta que roban y no pasa nada lo siguen haciendo, entonces ya no ha contribuido a inhibir el delito como se nos dijo", añadió.





