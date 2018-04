Víctor Fuentes plantea modernizar Conalep

Monterrey

Para prevenir la violencia, el candidato a senador por el PAN, Víctor Fuentes, propuso facilitar la educación y el empleo a los jóvenes desde los Conalep, actualizando los programas de estudio y modernizando los planteles.

El panista señaló que a través de acción desde la Comisión de Educación en el Senado se pueden obtener logros importantes.

Dijo que el objetivo es lograr que los jóvenes opten por estudiar y trabajar, en lugar de delinquir.

"Un tema muy importante en los temas de seguridad es la prevención, el tema de que nuestros jóvenes, nuestros niños, tengan las oportunidades de educación, y posteriormente de empleo, adecuadas, que les dé una calidad de vida de tal manera que opten por no robar, por no delinquir.

"Estos institutos (...) no ha sido actualizado el plan de trabajo, no han sido reequipados, no han sido reestructurados, de tal manera que se actualicen a lo que demanda el mercado al corte del día de hoy", indicó.