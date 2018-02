Denuncian al Ejecutivo en Contraloría por incumplir con la verificación

Guadalajara

Las omisiones del gobierno del estado en incentivar el cumplimiento de la verificación de automotores, son la causa de la denuncia que hizo esta mañana ante la Contraloría del estado, Jaime David Aldrete, presidente de Mecánicos Acreditados de Jalisco AC.



"Está ampliamente documentado que la contaminación por ozono y por partículas ocasiona muertes; no obstante, el gobierno se decidió a no impulsar el cumplimiento de la verificación de los automovilistas, a pretexto de que habría una nueva verificación que finalmente también pospusieron. El efecto es que no llega a 10 por ciento del padrón ese cumplimiento, y la gente se está muriendo por respirar el aire de esta pésima calidad", advirtió el empresario.



El bajo cumplimiento en 2017 fue menor a prácticamente todos los años que tiene en existencia ese modelo de verificación estático y a cuatro gases. El dirigente ve en los obstáculos y la tibieza interpuestos por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y la Secretaría de Movilidad (Semov) una clara demostración de ausencia de voluntad para cumplir con un programa que es obligatorio para 2.1 millones de autos del área metropolitana de Guadalajara, y otro millón de automotores que circulan en el resto de Jalisco.

TE RECOMENDAMOS: En la crisis del agua, veinte colectivos toman la palabra

"Incluso ahora, que dicen que se va a activar de nuevo, no hemos visto un solo operativo de Movilidad; dijeron que habrá borrón y cuenta nueva con las verificaciones no cumplidas del pasado, pero lo cierto que la asistencia a talleres de autos con placas terminación 1 es muy bajo, no llega a 10 por ciento, y eso se debe al desinterés de las autoridades", añadió.



Los abogados de la agrupación preparan una denuncia que podría derivar en juicio político contra el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, en el Congreso local; también interpondrán denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los daños a la salud y las muertes. De acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen entre 3,500 y cuatro mil personas por causas de contaminación en la AMG.

SRN