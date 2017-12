Ventana al universo: Paraje Medianero

Hay muchas personas que una vista, como la de la imagen de hoy, no les es particularmente atractiva. El caluroso clima de las zonas semidesérticas no es particularmente atractivo. Sin embargo, a mí en lo personal, me parecen lugares encantadores. Habiendo nacido en Monterrey y conociendo las cercanías, encontré siempre este tipo de vegetación y clima.

En la foto, aparece algo no tan común en estas latitudes, un río que, si bien parece tranquilo, en época de lluvia suele crecer de manera exponencial.

En la rivera del lado izquierdo, le llaman río Grande, enfrente le decimos río Bravo, aunque aquí no parezca ni lo uno, ni lo otro. Nace en el estado norteamericano de Colorado y termina en el Golfo de México. De Ciudad Juárez, Chihuahua a Matamoros, Tamaulipas, es la frontera natural entre México y los Estados Unidos.

En la foto, que tomé hace algunos años en el Big Bend National Park, estoy en territorio tejano y enfrente es suelo de Chihuahua.

El páramo, como el río en ese momento, es singularmente tranquilo, en cientos de kilómetros a la redonda de un lado y otro, solo hay desolación, ni tráfico de personas, ni delincuencia, solo la naturaleza que lucha por superar sus carencias en temperaturas que en verano sobrepasan los 40° C.

No imagino un muro de 10 metros de altura en este paraje, donde la vida silvestre no tiene nacionalidad e igual come de un lado y duerme en el otro.

