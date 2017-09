Por efecto Trump Las Vegas ya no es tan 'fabulous': AMAV

Torreón, Coahuila

Si bien la ciudad de Las Vegas, Nevada continúa siendo un destino atractivo para los viajeros mexicanos y en particular de la Comarca Lagunera, la disminución en los viajes hacia este lugar ha sido notable.

Esto de acuerdo a Rocío Reséndiz, tesorera de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en La Laguna, hasta hace algunos años, era común que se abrieran “vuelos chárter” para llegar a este punto turístico.

“Sigue siendo un destino muy solicitado por la presentación de grandes artistas mexicanos, es aún un lugar a donde la gente le gusta ir a dar el grito, entre otras fiestas".

"Lógicamente este año está más tranquilo por el maltrato que hemos sufrido por parte del presidente Donald Trump”.



Indicó que es normal la reacción de los mexicanos frente a este tipo de acciones, sin embargo dijo que lejos de apagarse, sigue brillando y es atractivo, no obstante en su experiencia profesional, si ha habido una caída en la demanda de solicitudes de viajes hacia este lugar.

“Inclusive una agencia que no está dentro de la AMAV, promueve vuelos chárter, pero en mi agencia no he tenido peticiones para realizar viajes a Las Vegas, hace años sí tenía contratos para viajar".

El turista mexicano deja mucha derrama económica, que en un viaje a este destino puede llegar a gastar al menos dos mil dólares, “es gastalón, si se la pasa bien y lo disfruta”.

Pero el tema de Trump sí ha sido determinante para que haya bajado la afluencia de viajes a Estados Unidos no sólo en el destino de Las Vegas. “Sí ha impactado la política tan fuerte que ha tenido este señor en contra de los mexicanos, en este año no he tenido ninguna petición hacia este lugar”.

Con varios años en el medio, recordó que había un representante en La Laguna del Cesar's Palace de Las Vegas en la región, contratando vuelos directos desde Torreón hacia aquel destino, pero esto se dio en los años 90's, situación que ya no fue factible.

rcm