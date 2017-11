En diciembre se define sanción a Vega Pámanes

Guadalajara

Una resolución final para determinar si hay o no sanciones en contra del ex magistrado Luis Carlos Vega Pámanes se conocerá durante el desarrollo del mes de diciembre del año actual. Dicha situación la adelantó la diputada Pilar Pérez Chavira, presidenta de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso de Jalisco a partir de decretarse el cierre de instrucción a los siete juicios políticos del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).

A partir de que la comisión de Responsabilidades aprobó el cierre de instrucción, la Secretaría General del Congreso notificará a Vega Pámanes qué es el denunciado y a los respectivos denunciantes de los Juicios Políticos. Se tendrá un periodo de tres días para que ambas partes revisen el expediente.

“De manera posterior tengan tres días también para presentar sus escritos y alegatos que consideren pertinentes tanto del denunciante como del denunciado. Una vez que ellos hayan presentado por escrito esos asuntos, entonces se habrá de avocar el órgano técnico de responsabilidades a analizarlos con lo que ya se tiene posibilidad de llegar a un dictamen concluyente”, explicó Pilar Pérez Chavira, presidenta de la comisión.

En el dictamen final, la Comisión de Responsabilidades determinará si debe de existir una sanción en contra del ex presidente del STJ. Se espera que dicho resolutivo se pueda tener en un periodo de 20 días hábiles. De esta forma, durante el mes de diciembre será entregado dicho dictamen ante el pleno del Congreso de Jalisco para que se determine si se aprueba o no la propuesta de la Comisión Legislativa.

En el mes de julio de este año, el pleno del Poder Legislativo aprobó iniciar siete procesos de juicio político en contra de Luis Carlos Vega Pámanes. Seis de las solicitudes derivadas tras la divulgación de una llamada que sostuvo Pámanes con el Comisario de Seguridad de Guadalajara, en la que presuntamente le solicitó que liberara a unos detenidos. Un proceso más fue derivado de irregularidades señaladas en la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial.

Por otra parte, la Comisión de Responsabilidades aprobó por mayoría el recurso de revisión para modificar el acuerdo legislativo recurrido en el proceso en contra de Enrique Robledo Sahagún, ex presidente municipal de Ocotlán del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los diputados Jorge Arana del PRI y Erika Lizbeth Ramírez del Partido Verde.

“En su momento la propia Comisión de Responsabilidades dictaminó como que hay lugar para la incoación de juicio político para esta persona denunciada y después de varios meses se agenda en el pleno para ser votado y el pleno sin mediar ninguna argumentación ni discusión, rechaza el dictamen”, explicó la legisladora.

La solicitud la presentó el actual presidente municipal, Paulo Gabriel Hernández, elegido al representar el Partido Movimiento. De acuerdo al registro público de la propiedad, Robledo Sahagún cuenta con cuatro propiedades. Una se encuentra en Ciudad Tepeyac en Zapopan y fue comprada el 7 de octubre de 2011. La otra casa se encuentra en Nueva Galicia en Tlajomulco de Zúñiga, adquirida el 15 de febrero del 2013. Cada una tiene un valor de dos millones de pesos.

Las otras dos casas se encuentran en Ocotlán. Una de estas se encuentra en el fraccionamiento San Felipe, con valor de un millón de pesos y fue adquirida el 21 de marzo de 2013. La última se ubica en Hacienda del Rincón, con valor de siete millones de pesos.

GPE