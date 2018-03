Veda electoral en Sagarpa a partir del 30 de marzo: Gasca

Toluca

Ante el próximo inicio del proceso electoral, la Delegación Estado de México de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), calcula implementar la veda correspondiente a partir del próximo 30 de marzo.

El delgado de la dependencia en la entidad, Eduardo Gasca Pliego, informó que previo a esta fecha se estará trabajando en la distribución de los recursos federales encaminados al inicio del ciclo agrícola 2018.

"Estamos en tiempo, el tema no es que se adelanten más, estamos en tiempo, ataríamos tratando ya de bajar todos los recursos para que no se vean afectados; aquí el objetivo es que no se vea afectada la agricultura, que es en el primer tercio del año cuando se hace la siembra".

Precisó que de acuerdo a lo marcado por autoridades electorales, durante la veda electoral, algunos programas implementados por la dependencia podrán continuar su operación, únicamente quedarán prohibidas las entregas en eventos públicos, aunque prevén se puedan adelantar para evitar caer en alguna irregularidad.

"Tenemos 42 programas que tienen que ver con agricultura, con ganadería, pesca y desarrollo social, entre ellos El Campo en Nuestras Manos", indicó.

LC