Temen vecinos en Paseo de las Torres

León, Gto.

Desde hace más de cuatro meses los asaltos y el robo a casa habitación se han convertido en el temor de los habitantes de la colonia Paseo de las Torres en León.

Los vecinos de este lugar señalan que esto se ha acrecentado principalmente por las noches, derivado de la falta de alumbrado público, mismo que han solicitado desde hace varios meses a las autoridades, sin tener una respuesta favorable.

“Pues aquí el problema es que no hay luz, es un robadero, ya hasta a la gente la amenazan, ya desde el año pasado no tenemos luz”, dijo Miguel Luna, habitante de la colonia.

Inclusive, los colonos señalan que ante el temor de ser víctimas de los amantes de lo ajeno, le pagan a un vecino para que se encargue de la vigilancia en este lugar, ante la nula presencia de los elementos de seguridad.

“Es por la noche y parte del día, a una vecina la asaltaron y le tumbaron su calentador a punto de pistola, no es válido que nosotros nos esforcemos para tener algo y estos chavos lleguen y se lo lleven… Hay involucrados entre seguridad y rateros… (P.- ¿Cada qué vienen a hacer patrullaje los elementos?) A la fecha en lo que va de enero, son tres patrullajes, pero no hay frecuencia”, mencionó Rogelio Moreno, habitante de esta colonia.

Por ello, hacen un llamado a las autoridades para que se intervenga en la zona y así atacar la problemática que radica en esta zona de la ciudad.

“Hemos reportado a la comisión (CFE), pero nos dicen que debemos reportar en el Municipio, pero el Municipio nos dice que esta parte del fraccionamiento no está entregada al Municipio, entonces nos llega predial, nuestros recibos y nuestras tarjetas cuando nos llega la luz nos descuentan, entonces no se vale que estemos pagando por un servicio el cual no se nos está brindando, a parte nos está dando inseguridad a nuestras casas, más que nada porque nuestros esposos se van a trabajar y nos quedamos solas”, dijo Martha Elizabet, vecina de Paseo de las Torres.