Vecinos se oponen a más obras en El Nixticuil

Las protestas en torno a la construcción de vialidades y edificaciones en los alrededores y dentro del área natural protegida del bosque El Nixticuil continúan. Después de que el Comité Salvabosque de este espacio anunciaran que se obtuvo una suspensión que impide las obras de modernización de la avenida Ángel Leaño, ahora es un grupo de colonos del conjunto habitacional Altavista, del otro lado del bosque, quienes manifestaron su rechazo a la apertura de líneas de vialidad que comuniquen las colonias aledañas al Nixticuil, así como la construcción de casas, en la zona natural protegida del mismo espacio verde.



“Están talando árboles, están acabando con la flora y con la fauna que tenemos y eso está perjudicando todo lo que es la ecología y el medio ambiente que tenemos aquí como área protegida”, señaló Elba Gallo, habitante del fraccionamiento.



La vecina informó que el grupo ya ha emitido una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para la detención de las obras, un avance que les preocupa no se cumpla por parte del ayuntamiento zapopano, pues “ya se había dicho públicamente que se tenía la obra clausurada, y nosotros como colonos de Altavista tenemos videos, tenemos fotos que demuestran que no estaba clausurado nada”, comentó.



De hecho, añadió que “el municipio ya tenía conocimiento de esto desde el 17 de marzo, apenas el día siete de abril acaban de venir a poner las tiras de clausurado, porque no se había puesto nada, y se tenían máquinas trabajando, de hecho hay tala de árboles… hicieron muchas cosas para ya empezar a hacer la construcción aun cuando ya se había dicho que estaba clausurada la obra”.



Respecto a la relación de estas obras con la polémica ampliación de la avenida Ángel Leaño, Elba considera que “todo va de la mano, que se está buscando de alguna manera abrir vialidades que hagan más atractivo el tener acceso a estas zonas habitacionales, y no se está poniendo atención en lo que son las zonas protegidas, no está imperando el cuidar la naturaleza y la ecología, que al fin de cuentas nos va a rebotar a todos tarde que temprano”.



Incluso se tiene constante apoyo entre defensores de ambas zonas del bosque. Los vecinos planean una reforestación simbólica en la zona dentro de los próximos días “para recuperar los árboles que ya se han talado” y para manifestarse de forma pacífica en contra de las obras.



Pues recuerda la mujer que “nosotros lo que buscamos es proteger la zona del bosque del Nixticuil, por el bienestar de todos (…) siendo una zona federal protegida, bueno pues deberíamos de considerar que tenemos la obligación de protegerla”.

