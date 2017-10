Vecinos de SP reportan abandono de maquinaria

San Pedro Garza García

Vecinos de la colonia Lomas del Valle en San Pedro denunciaron que desde hace seis meses comenzó el recarpeteo de un tramo de la calle Río Suchiate, pero actualmente la maquinaria se encuentra abandonada frente al parque y la obra está sin concluir.

Específicamente en el cruce de Tuxtepec y Suchiate es donde están estacionadas al menos cinco retroexcavadoras y trascabos que obstruyen las vialidades y el acceso a las propiedades privadas, según el reporte de los vecinos.

Rubén Ramírez, presidente de la colonia Lomas de Valle, presentó la denuncia ante el municipio pero dijo que hasta el momento no han tenido respuesta.

"Están los vecinos que olvídate no, no, no, ya está canijo para controlarlos están muy molestos porque tienen la maquinaria enfrente de las casas, entonces ya es demasiado, seis meses para pavimentar una calle, pues yo creo que ya fue bastante.

"Yo ya presenté la queja ahí en el municipio pero pues no hacen caso, además no están ni trabajando (...) está la maquinaria estacionada pero no se ve la gente trabajando y son muchas máquinas", mencionó.

Otra de las quejas fue que a una vecina le destrozaron la tubería de su casa durante los trabajos de reparación de la vía y tuvo que contratar un servicio de plomería para arreglarlo.

Rubén Ramírez aclaró que en estos seis meses no han habido choques o atropellos por la obstrucción en las vías, pero no descartó esta posibilidad.