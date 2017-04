Vecinos denunciaron anomalías hace 2 años

México

Vecinos de la colonia Olivar de los Padres afirmaron que desde hace dos años denunciaron ante las autoridades delegacionales y del Gobierno de Ciudad de México la construcción de la plaza ubicada en avenida Toluca 473 y 481, porque “la obra estaba siendo edificada sobre una barranca y no se observaban las medias de seguridad y protección civil correspondientes”. No obstante, fueron ignorados y no recibieron respuesta de ninguna dependencia.

De acuerdo con documentos en poder de MILENIO, los habitantes de la zona denunciaron ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (Paot) el 20 de julio de 2015 y el 23 de julio de 2016 que “se estaba realizando tala de árboles sin autorización, además de que se observaba la entrada de maquinaria pesada y no se apreciaban por ningún lado los permisos”.

También solicitaron en agosto de 2015 a la delegación Álvaro Obregón información sobre la manifestación de construcción del inmueble, quienes respondieron que “todo estaba en regla y no había de qué preocuparse”.

Posteriormente, el 20 de agosto de 2015 solicitaron información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para solicitar el permiso de uso de suelo, mientras que a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) le cuestionaron si la obra contaba con autorización de impacto ambiental.

Detallaron que el inmueble de la placa tiene uso de suelo habitacional mixto, es decir, que era para departamentos y locales comerciales en planta baja, “por lo que estaban violando las normas y aún así las autoridades no hicieron nada”.

En tanto, el secretario de Protección Civil de la capital, Fausto Lugo García, informó que la obra que se colapsó el lunes y que generó siete muertes se mantendrá con sellos de suspensión hasta que la empresa compruebe que cuenta con todos los permisos para los trabajos y el Instituto de Seguridad de las Construcciones dé su aval.

Señaló que no clausuró la obra, y solo colocó sellos de suspensión, mientras la empresa entrega la documentación correspondiente para que sea analizada, aunque resaltó que no hay un tiempo preventorio para este proceso.

En tanto, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas la Procuraduría General de Justicia capitalina, Óscar Montes de Oca Rosales, explicó que hasta el momento ya han rendido declaración la supervisora, el operador de la obra y la encargada de salud y cuidados médicos de la construcción e indagan si las causas del derrumbe en el que murieron siete personas fue consecuencia de un error humano o por defectos en el proceso de construcción.

Ayer por la mañana, inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizaron una visita, a fin de conocer las condiciones en las que laboraban los obreros.

AMPUTAN MANO IZQUIERDA Y BRAZO DERECHO A ALBAÑIL

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, dio a conocer el estado de salud de tres de los 10 heridos que fueron trasladados al Hospital General Regional 2, ubicado en Villa Coapa, tras el colapso de la obra en la que trabajaban.

Detalló que “Noé, de 36 años, tiene el diagnóstico más grave”, porque se le amputó la mano izquierda y parte del brazo derecho.

“Tiene fracturas de radio y cúbito izquierdos, machacamiento de la mano izquierda con amputación traumática de las falanges medias y distales, también hubo una amputación a nivel del tercio medio del brazo izquierdo. El tratamiento ha sido quirúrgico. Se encuentra estable, consciente y orientado”.

El funcionario federal detalló que también está Abelardo, de 32 años, con “traumatismos craneoencefálico leve, herida occipital y contusión en brazos, rodillas y pierna derecha. Se encuentra estable, consciente.

También se encuentra Sergio, de 27 años, con contusión de espalda y cuello, por lo que el tratamiento ha sido con analgésicos, reposo y, en general, guarda un buen estado de salud.

Con información de: Blanca Valadez/México.