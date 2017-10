Operan 15 valuadores en Tamaulipas por energías

Tamaulipas

En México se cuenta con 15 valuadores certificados y preparados en el tema energético, mismos que están operando en Tamaulipas como en otros estados petroleros, ayudando a las empresas del ramo en la adquisición del terreno para la exploración y extracción de hidrocarburos, cifra que conforme avancen los meses y arriben más compañías extranjeras vaya creciendo, indicó Rodrigo Peña Porchas, presidente electo de la Federación del Colegio de Valuadores de la República Mexicana (Fecoval).

En el marco del 53 Congreso Nacional que ayer se inauguró oficialmente en Ciudad Madero, el nuevo titular indicó que la reforma traerá más trabajo al organismo que agrupa a 2 mil 200 profesionistas de 48 colegios, incluyendo el anfitrión donde se concentrará la mayoría de las inversiones. Al respecto Diana Alarcón, coordinadora general de la empresa IRWA México Capítulo 85, han capacitado a 30 personas de Cenagas sobre derechos de vía.

"Son cerca de 15 los mediadores energéticos que se graduaron en la primer generación y ya están operando a través de empresas que se dedican a la liberación de derechos de vía. No son muchos comparado a la expectativa que se tenía por la reforma pero se está avanzando", aseguró el nuevo presidente nacional.

La especialización la llevaron a cabo con la International Right of Way Association (IRWA, por sus siglas en inglés), misma que entrega la certificación en la materia, además de que parte de los especialistas referidos han hecho actualizaciones en otros países del continente tal es el caso de Cuba, donde se les detalla la labor a desempeñar.

"Antes era la expropiación del terreno y con los cambios en las leyes se pasa al término de adquisición, por lo que aquí entramos los valuadores para concertar un acuerdo con los propietarios de predios donde van a pasar ductos, instalaciones eléctricas y todo lo que hagan las compañías, todo esto cuidando que tenga el valor justo", afirmó Peña Porchas.

La Federación de Colegios de Valuadores de la República Mexicana trata éste y otros temas dentro de su 53 Congreso Nacional, mismo que se inauguró este jueves por el alcalde de Ciudad Madero Andrés Zorrilla Moreno, donde acuden 400 agremiados de 48 organizaciones, comprendiendo conferencias magistrales y talleres.

Rodrigo Peña Porchas fue elegido como titular en la Asamblea realizada el miércoles por la tarde, iniciado el 1 de enero del 2018 su período por 2 años.

"Hay temas de vanguardia con injerencia en el desarrollo económico del país y uno es el energético, preparándonos con nuevas metodologías para la valuación de terrenos para la infraestructura energética", declaró.

Es mediante la IRWA como se capacita y al final se obtiene la certificación para el tema antes señalado, es decir, los derechos de vía. La coordinadora general Diana Alarcón, expuso que la compañía que se fundó hace 35 años en Estados Unidos arrancó con este proceso en México, donde ha establecido su oficina 85 en el mundo.

"Capacitamos a la medida, un diplomado, una especialidad que se otorga en Estados Unidos cumpliendo con un plan de estudio. Le dimos este servicio a 30 personas de Cenagas que adquirió los registros de Pemex, fueron 40 horas en áreas como derechos de vía, ética y en la reforma energética donde conocen todos los actores que están involucrados", dijo.

Siendo participantes del Congreso con un stand, se da una explicación referente al papel que juegan ellos, agregando que hace 4 años llegaron a nuestro país, realizando las certificaciones en la Ciudad de México, y donde sean empresas locales, nacionales y extranjeras, quienes son recibidos.

"Todo lo energético se enfoca a hidrocarburos, electricidad, parques eólicos y carreteras. Cuando un ducto pasa por un derecho de vía por lo general te llevas a ejidatarios, se le paga un porcentaje a las comunidades y la ayuda es en especie, con tecnología, sistemas de riego, maquinaria o lo que producen en su campo sea industrializado. Ahí cabe la labor del valuador", puntualizó.





