¿Cuánto gastan los padres de familia en útiles escolares?

Monterrey

Para los padres de familia con hijos en etapa escolar, no sólo hay cuesta de enero, también hay de julio o agosto, ya que las listas de útiles escolares generan costos adicionales altos.

MILENIO Monterrey revisó la lista oficial de útiles escolares del tercer grado de primaria y constató que el costo de este paquete, en una cadena de mercería y papelería de la localidad, es de 710 pesos con 20 centavos; sin embargo, en colegios particulares la lista se eleva a más de mil pesos porque se piden más artículos de los que marca la Secretaría de Educación.

Estos artículos añadidos llegan a sumar los 424.05 pesos, elevándose a mil 134 pesos con 25 centavos el costo de los útiles escolares.

"A mí la verdad la lista se me hace muy cara porque además tengo dos hijos en edad escolar, imagínese, a veces tenemos que decidir entre eso y salir de vacaciones, y obviamente decidimos por los útiles, porque no sólo es lo que te piden, también hay que comprar zapatos y uniformes de tiempo de calor y de invierno, esos te los exigen y las benditas cuotas", dijo Perla Solano, madre de familia de un colegio de Santa Catarina.

A tiempo para comprar

Por su parte, Roberto Reylander, gerente de un establecimiento del centro de Monterrey, comentó que la gente está a tiempo para acudir a hacer la compra de útiles escolares, ya que conforme se acerquen las fechas de regreso a clases, los negocios estarán abarrotados.

"Ya estamos listos para esta temporada escolar, ya toda la mercancía disponible para que todos nuestros clientes puedan llevar sus listas y les aseguramos el 100 por ciento de surtir, no van a batallar, desde el kínder hasta preparatoria pueden venir.

"Como son los primeros días y apenas van a salir de vacaciones, hay mucha gente que sí se adelanta y empieza a comprar sus útiles y dicen: 'de una vez', porque no les gustan las aglomeraciones, pero ahorita la afluencia es menor a lo que esperamos en los próximos días, según cómo va pasando el tiempo va aumentando la cantidad de clientes", declaró el gerente.





Lista oficial de útiles escolares para tercer grado de primaria:

Artículo y Precio

5 libretas profesional de raya 100 hojas $199.50

1 libreta profesional cuadro chico 100 hojas $39.90

1 libreta forma italiana cuadro chico 100 hojas $11.50

1 libreta forma italiana rayas 100 hojas $11.50

1 Libreta doble raya forma italiana 100 hojas $11.50

1 Diccionario $46.50

1 Caja de colores $19.90

1 Sacapuntas $14.90

1 Borrador $10.90

1 Lápiz del No. 2 $15.90

3 Plumas color de distintos colores $22.90

1 Corrector $18:00

1 Bicolor $14.90

1 Legajo tamaño oficio $5.90

1 Tijeras punta redonda $8.50

1 Paquete de 4 rollos de papel sanitario $18.90

6 Marcadores gruesos (no indelebles) para pizarrón $71.50

1 Juego de geometría $27.50

100 hojas de tamaño carta blancas $25.50

100 hojas tamaño carta de colores $29.90

1 libro para colorear $25.00

1 Pegamento en barra $ 12.50

1 Marca textos $11.90

1 Limpiador Fabuloso $19.90

1 Magitel $14.90

TOTAL: $ 710.20

(No se incluye mochila ni material para el forrado de libros y libretas)





Lista de útiles adicionales que piden en algunos colegios particulares:

2 cajas de colores de cera jumbo marca Crayola $24.35 cada uno

1 lapicera con cierre $16.12

1 brocha de una pulgada $19.34

1 cinta transparente de una pulgada de ancho $18.00

6 metros de papel Craft (todo seguido) $26.90

1 cinta Masking Tape de una pulgada de ancho $22.50

10 barras de silicón grueso $41.33

1 mandil de plástico $65.01

1 litro de resistol blanco $139.00

1 jabón Zote $11.50

1 cloro de 4 litros $20

10 bolsas negras grandes 70x90 $30

TOTAL: $ 424.05

