Usureros fuera de control en Durango

La usura es una actividad cotidiana en Durango y es complicada detenerla porque los defraudadores se las ingenian para evadir la ley.

Para los especialistas en derecho, se cuentan con leyes acordes de las necesidades, pero el probar los fraudes en ocasiones es complicado. Lo que convierte investigaciones en letra muerta, porque sólo hay tratos verbales y versiones de los testigos.

Además las autoridades cuentan con pocos elementos para fincar responsabilidad a quienes hayan afectado a las víctimas. En Durango, en los últimos dos años, las variantes de fraude han crecido.

El maestro en derecho, Jorge Beltrán, considera que existen leyes funcionales en Durango, pero los usureros, desinforman a la gente sobre las fechas para contestar la demanda de la que fueron objeto por el incumplimiento de un contrato y quedan sujetos a una sentencia.

Las víctimas que no recurren a las instancias encargadas de la justicia en Durango, si ya perdió con al agiotista, consideran que no se podrá ganar.



Indicó que en el momento que se declara en rebeldía y donde ya no puede aportar los datos o presentar los documentos del pago realizado.

Otro de los problemas, es que hacen los pagos, pero no se les entrega recibos, por lo que no hay un documento que avale las parcialidades liquidadas. Y la única medida que les resta, esperar a que apliquen los mecanismos legales para una baja en los intereses por el crédito hasta un 3 por ciento.

Beltrán comentó que en el tema de los contratos, siempre que se firma uno, es por mutuo acuerdo, y es por eso que se generan derechos y obligaciones.

Destacó que se fija en interés en la suma, y puede variar, pero en el momento que se judicializa el caso y el juez en caso de considerar que se abusó del deudor podrá reducir la cantidad.

Recordó que hay un postulado por parte de Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde si los intereses son elevados, podrá desaplicar alguna ley que perjudique al gobernador, y en este caso es el deudor y se determina el 3 por ciento.

Resaltó que se tiene que acudir al juicio, porque en caso de llegar a un embargo, se señalan los bienes hasta que se complete la cantidad del pago.

CONGRESO DEBE TRABAJAR

Para el especialista Mario Pozo Riestra, en el Congreso de Durango debieron tomar en cuenta las reformas y modificaciones que se han hecho durante los últimos meses, candados para que se puedan sentenciar a los victimarios.

Además que hasta el momento y por la cantidad de juicios que se comenzaron meses atrás por negocios denominados “las flores de las abundancia”, no hay detenidos hasta el momento.

SE REQUIERE VOLUNTAD

Martha Arreola, abogada litigante de Durango, informó que por parte de las autoridades, ha faltado voluntad para resolver los temas de las demandas que se interpusieron por su parte en fraudes como los telares o la flor de la abundancia.

Recalcó que es un tema pendiente en la actual administración en materia de procuración de justicia. Recordó que sí se han hecho cambios en las leyes y en el momento que se comienza con una demanda mercantil, se pueden evocar algunas jurisprudencias y los intereses pueden bajar en caso que se consideren desproporcionados hasta un 3 por ciento.

Destacó que se debe aplicar el criterio sobre el beneficio de las leyes para las víctimas, y que no se afecten las personas solamente porque tienen adeudos y pierdan su patrimonio.

El rastro que se tiene en estos momentos es poco porque no se denuncia.



Las víctimas principales son las mujeres porque caen con más frecuencia en temas de usura y son por medio de vales que se les entregan y deben de pagar a las persona y la institución comercial de donde pertenecen.

COMPLICADO PANORAMA

Gerardo Rojas Favela, vicepresidente del Confederación Nacional de Asociaciones de Abogados de México (CONAAM), la usura es un tema complicado, y no se logra acreditar, pero ocurre, además que son muy pocas las personas que denuncian.

Destacó que la ley en Durango es acorde a la realidad para los elementos que se solicitan para considerar los delitos, pero el problema es que los ciudadanos no confían en las autoridades.

Aunque aumentó la cantidad de juicios mercantiles porque los ciudadanos acuden al préstamo, sin importar las condiciones de los contratos con agiotistas. El rastro que se tiene en estos momentos es poco porque no se denuncia. Sostuvo que en Durango no hay fisuras en las leyes, pero se debe de acreditar en cobro indebido.

En cuanto al número de juicios mercantiles, aseguró que se han incrementado de manera sustancial, porque la situación económica que se vive en Durango no es la mejor, y es porque se recurre al préstamo y al no contar con el dinero para liquidar los créditos, se llega a la judicialización del tema. Hizo el llamado para que las personas piensen dos veces antes de buscar contratar un crédito.

