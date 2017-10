Promoverán amparo colectivo contra tarifas de CFE

Toluca

Ante el cobro excesivo de tarifas, el Movimiento Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (MNUEE), anunció que este jueves promoverá un amparo colectivo ante los juzgados de distrito en materia administrativa con sede en la colonia Tlacopan, en la Ciudad de México, a través del cual buscan enfrentar legalmente los abusos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El representante de este movimiento en el Estado de México, Pável Flores, informó que dicho instrumento es la búsqueda jurídica para eliminar los adeudos "ilegales" marcados en los recibos de dicha empresa, toda vez que los contratos de los usuarios fueron firmados con la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

TE RECOMENDAMOS: CFE restablece servicio a 58% de afectados por sismo

En este primer ejercicio colectivo se estarán integrando los expedientes de al menos mil usuarios de energía eléctrica, principalmente de los municipios de Ecatepec, Nicolás Romero, Ixtapaluca, Atizapán de Zaragoza y Nezahualcóyotl, así como de las delegaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

"Lo que buscamos es la eliminación del adeudo con CFE, porque nosotros sostenemos que no tenemos ninguna relación contractual con ellos, por lo tanto esta empresa, aunque sí es un suministrador de energía eléctrica, no era el nuestro y como esta nueva empresa no nos ha presentado el contrato como lo marca la ley, entonces no se puede pagar un adeudo con ellos", explicó.

LC