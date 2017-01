Convocan a elección de usuario de transporte para Comité

Guadalajara

Este martes fue lanzada la convocatoria para que sea electo un representante de los usuarios del transporte público dentro del recién integrado Comité Técnico de Validación.



Del cuatro al seis de enero tienen los interesados para inscribirse en el proceso. Para hacerlo deben acudir al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco ante la presencia de representantes del ITEI y la Contraloría del Estado de Jalisco. El horario es de 9 a 16 horas.

Los requisitos son: ser ciudadano mexicano nativo del estado de Jalisco, tener por lo menos 21 años de edad, no ser no haber sido funcionario público, no ser o haber sido concesionario, subrogatorio permisionado, presentar carta de intención dirigida al director general del Instituto de Movilidad y Transporte, Mario Córdova España. Además deben presentar copia simple de identificación, comprobante de domicilio e inscripción.



Será el día 7 de enero, a las seis de la tarde cuando se realice el proceso de insaculación del usuario elegido para que se publique su elección el 10 de enero en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. El Instituto se encuentra en Ramón Corona 180 en la colona Zapopan Centro.



El Comité Validador fue integrado posterior a la extinción de la Comisión de Tarifas que contaba con una treintena de integrantes entre los que se encontraban los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara y dependencias que ahora ya no participarán en dicho proceso.



El Comité estará integrado por el Instituto de Movilidad y Transporte, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la Confederación de Trabajadores de México, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público, un representante de la Sociedad Civil en materia de Víctimas del Transporte Público, un representante de las Universidades, un representante de los concesionarios, permisionarios y subrogatarios.



Además participarán el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), la Contraloría del Estado de Jalisco, el Sindicato de Trabajadores en el Autotransporte del Estado de Jalisco y un representante de los usuarios del transporte público que no ha sido definido.

SRN