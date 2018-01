Uso de drogas, detrás de 10% de bebés con labio y paladar hendido

Guadalajara

Jalisco es uno de los estados con alta incidencia de bebés que nacen con labio y paladar hendido por factores genéticos; sin embargo también impactan factores externos como el uso de drogas, el cual está presente en uno de cada diez nacimientos, estimó Juan Carlos Martínez Villaseñor, presidente del Consejo de Operation Smile en México, quien comentó la dificultad para reducir los casos de esta malformación.



“Queremos ayudar a que esto pase, pero realmente la incidencia se mantiene constante, no es fácil”, dijo el entrevistado. El labio y paladar hendido se cuentan entre los defectos congénitos más comunes en nuestro país, y es que sus causas son múltiples: Desnutrición, herencia, uso de drogas y deficiencia de ácido fólico.



“Por uso de drogas yo estimo uno de cada diez”, subrayó, tras advertir que ante el incremento de consumo de estupefacientes el riesgo es más común.



Adicionalmente, la raza indoamericana, seguida de la oriental, son las que padecen mayor incidencia de esta malformación congénita en todo el mundo. Por todo ello es importante informar a las mamás sobre de la importancia del ácido fólico, de los riesgos de consumir drogas y ayudarlas a nutrirse bien, para que puedan tener bebés más sanos, mencionó Martínez Villaseñor.



“No hay nada que hacer una vez que sucede”, pero sí es posible corregir de manera temprana, a partir de los seis meses de edad y no tener que vivir de por vida con una malformación que afecta física y socialmente, pues los relega.



“En 2018 nuestra meta es operar mil gentes a nivel nacional. Estamos en Guadalajara como plaza, nuestra casa, pero vamos a Oaxaca, a Puebla, a Chiapas, a Monterrey, un poco a Saltillo y a veces al Estado de México”, indicó el presidente de Operation Smile México.



Este lunes la organización altruista, con once años de labor en nuestro país arrancó su Jornada de Cirugías Gratuitas Smile 2018. Durante cinco días, en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, hospital sede del programa, se van a intervenir a cerca de 120 pacientes, la gran mayoría de Jalisco, para devolverles la salud y la sonrisa.



Además, los lunes se programarán a todos los pacientes que no se inscribieron esta semana, por lo que el programa se mantiene abierto y se pide acercarse al Instituto (Calzada Federalismo Norte 2022, colonia La Guadalupana en Guadalajara).

MC