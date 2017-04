Unops encuentra en el Río Verde demandas de agua 60% más altas

Guadalajara

El avance del trabajo del equipo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), ha debido corregir algunas impresiones iniciales sobre el uso del recurso en la cuenca del Río Verde, lo que ha llevado a acreditar la gran presión que existe sobre el recurso, un elemento esencial para determinar si realmente hay agua para exportar a León, Guanajuato.

“Contrariamente a los resultados preliminares del proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde, la comparación de las demandas actuales para los principales usos [agrícola, pecuario, industrial y poblacional] con las concesiones otorgadas en el marco del REPDA [Registro Público de Derechos de Agua] indica que, a nivel general de la cuenca, y sin distinguir entre usos de agua superficial y subterránea, las demandas totales son mucho mayores que las concesiones –alrededor de 60 por ciento- lo cual es especialmente notorio en el caso de Aguascalientes y Los Altos de Jalisco Norte”.

El documento se denomina “reporte de avance de actividades” y considera la información obtenida hasta el 31 de enero de 2017, aunque la agencia admite que se habría publicado en su página web apenas el pasado 31 de marzo (https://www.unops.org/SiteCollectionDocuments/UNOPS-UNEP%20subsite/UNOPS_Reporte%20Avance%20Actividades%20al%20310117.pdf).

Donde no estaba ayer disponible es en el sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial pese a que en un procedimiento de transparencia (INFOMEX 00906517, recurso de revisión 443/2017), la dependencia informó: “con fecha 31 de marzo de 2017,el área generadora y resguardante de información de este Sujeto Obligado, es decir, la Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial, allegó el comunicado emitido por parte de la Unops, mediante el cual informa la publicación en su página web del Reporte de Avances de Actividades del 01 de diciembre de 2015 al 31 de enero de 2017, en su versión pública” (http://semadet.jalisco.gob.mx/desarrollo-territorial/ordenamiento-ecologico-territorial/ialisco-sustentable-cuenca-rio-verde).

De acuerdo al contrato que firmó el organismo con el gobierno de Jalisco, asociado con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), será a finales de este mes de abril que entregue el informe final. No obstante, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, advirtió apenas el pasado 3 de abril, que espera el documento “yo creo que a más tardar en un par de meses”, es decir, en la frontera entre mayo y junio de 2017.

La Unops consultó a una muestra representativa de más de 1,900 asociaciones de usuarios y zonas de riego, lo cotejó con información estadística oficial y geoposicionamientos. Es fundamental destacar que los datos corresponden al conjunto completo de la cuenca, y no solamente a Los Altos de Jalisco, pese a que el destino de este es el que se pretende establecer.

Entre sus datos: “el mayor demandante de agua en toda la cuenca es el sector agrícola (82 por ciento), seguido por el uso poblacional (12 por ciento), pecuario (4 por ciento) e industrial (2 por ciento), siendo el uso de aguas subterráneas mucho más importante que el uso de aguas superficiales. La gran mayoría de estas demandas se concentran en Aguascalientes y en la región de Los Altos de Jalisco Norte”.

Entre los cultivos de riego más importantes “destacan el maíz grano y forrajero, alfalfa, pastos y avena forrajera. Solo en el caso de Zacatecas se nota un cambio significativo hacia cultivos alternativos [tomate, hortalizas, chile, ajo, cebolla, frijol, uva]”.

Un tema importante a analizar es el agua que se pierde en los procesos de evotranspiraciones, es decir, la evaporación natural, porque debe descontarse de lo que se atribuye a los usos económicos y sociales.

“Las estaciones que forman parte de la red agrometeorológica nacional gestionada por el INIFAP disponen de todos los parámetros necesarios para el cálculo de la evapotranspiración potencial mediante el método recomendado por la FAO […] sin embargo, las estaciones ubicadas en Jalisco muestran series históricas de registro muy cortas [dos a cuatro años] por lo que éstas fueron complementadas con información procedente de la red de estaciones meteorológicas de la Conagua [Comisión Nacional del Agua]”.

Con esta precisión, la Unops señala que “el análisis de las estaciones existentes indica que la evapotranspiración potencial diaria (promedio anual) varía entre 3.2 y 4.1 mm [milímetros] entre los diferentes estados y municipios, con sus máximas entre los meses de abril y junio. La precipitación [lluvia] efectiva anual varía entre 350 y 600 mm”. Para tener una idea comparable: Guadalajara recibe lluvias anuales de 850 a 900 mm y Chapala pierde por día, entre 4 y 6 mm.

“Los resultados de los cálculos de las demandas actuales de agua para riego indican mayores requerimientos unitarios para Aguascalientes, seguido por Jalisco y Zacatecas, alcanzando la demanda bruta para riego algo más de 11 mil m3 por hectárea al año como promedio para toda la cuenca”.

Con relación al agua demandada por el sector pecuario o ganadero, “en los tres estados analizados los bovinos [leche y carne] son el mayor demandante de agua, seguido por aves y porcinos. Las demás especies tienen menor participación en el consumo total”.

En cuanto al sector industrial, “destaca la demanda de las industrias manufactureras en Aguascalientes y Los Altos de Jalisco Norte”. La demanda para los centros de población “indican que la mayor demanda se registra en Aguascalientes [56 por ciento], seguido por Jalisco [34 por ciento] y Zacatecas [20 por ciento]”.

CLAVES



Agua subterránea: insuficiencia de datos



*Los hidrogeólogos señalan que el ciclo del agua incluye al agua que existe en el subsuelo, es decir, su comportamiento está ligado tanto a la lluvia como a la existencia de ríos, arroyos y lagos, los cuales frecuentemente nacen o se alimentan de manantiales provenientes del interior de rocas



*Uno de los principales obstáculos para alcanzar un dato confiable sobre la disposición de agua en el río Verde es que el sistema de medición de agua subterránea es inexistente, o sólo existen datos aislados, lo que ha obligado a la Unops a establecer modelos de medición que puedan resolver la carencia. No obstante, los acuíferos (mantos subterráneos de agua) están vedados por sobreexplotación en Los Altos



*“En relación a la situación de los acuíferos, se ha podido constatar que no se cuenta con una red de monitoreo de niveles piezométricos instalada y en funcionamiento”, señala informe de la Unops. Dice Wikipedia: “en geología nos referimos a nivel piezométrico cuando tomamos aquellos puntos en los que habría un ascenso de agua que circula por un acuífero, hacia la superficie y la altura que recorrería hasta la misma”, es decir, es un modo de medir cuánto desciende el nivel del agua del subsuelo



*Sin embargo, añade la Unops, “se cuenta con mediciones espacialmente y temporalmente heterogéneas; siendo estas mediciones más abundantes en áreas donde se han realizado estudios de mayor profundidad al ser caracterizadas por su elevada intensidad y densidad de las extracciones, como es el caso del valle de Aguascalientes donde se ha registrado un abatimiento progresivo de los niveles freáticos en las últimas tres décadas”



*Así, aunque “la información piezométrica no permite análisis cuantitativos, puede servir para identificar tendencias de ascensos o descensos de los niveles freáticos en varios acuíferos de la cuenca, lo cual podrían ser utilizados como referencia para la calibración de la componente de simulación de volúmenes subterráneos del modelo hidrológico”



*Esta observación se refuerza: “se pudo observar que no existe una red de monitoreo de niveles freáticos [estáticos o dinámicos], sino que se realizan mediciones esporádicas y puntuales de niveles estáticos de pozos que sirvieron de insumo para realizar los estudios básicos de los acuíferos, y que podrían ser utilizados como referencia para evaluar cualitativamente la tasa de abatimiento de algunos acuíferos a lo largo de una o dos décadas”



De este modo, el informe final presenta el reto de establecer datos convincentes con tan precaria disposición de información oficial



CLAVES 2



Lo que está en juego



*La cuenca del río Verde abarca la mayor parte de Los Altos de Jalisco y sustenta, con su agua superficial y subterránea, un emporio productivo que aporta 22 por ciento del PIB de Jalisco



*El decreto de 1995/1997 del presidente Ernesto Zedillo ordena la exportación de casi 120 millones de m3 de esa cuenca la del río Turbio, asiento de León, Guanajuato, cuyo peso económico es inferior al del conjunto de Los Altos pese al auge de su industria y comercio



*Los movimientos sociales de Los Altos reclaman evitar la inundación de tres poblados de la cañada del Verde y sobre todo, que no se entregue agua de su cuenca cuando sus necesidades en el ramo son elevadas



*El gobierno de Jalisco contrató a la Unops/ Pnuma para salir de dudas sobre la pertinencia del trasvase, aunque el trabajo no es reconocido por entidades de agua del estado, como el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, que considera que se le pretende hacer a un lado no obstante su carácter institucional

