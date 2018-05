Unebus inicia con traslados al Aeropuerto del Bajío

León, Gto.

Desde los primeros días del mes de mayo ya se puede utilizar el nuevo servicio de transporte público para trasladarse desde León, Silao, Guanajuato capital e Irapuato al Aeropuerto Internacional del Bajío a un precio mucho menor del que se oferta en un taxi ejecutivo de los pertenecientes al Aeropuerto.



El servicio cuenta con 18 horarios con destino a la Central de Autobuses de León, 8 horarios con destino a Guanajuato capital y ocho horarios con destino a Silao e Irapuato y corre a cargo del servicio de transporte lanzado hace algunos meses por empresarios transportistas y el gobierno del estado de Guanajuato: Unebus.



"Me parece que es un servicio muy muy bueno sobre todo para los trabajadores y pasajeros porque batallaba mucho la gente para moverse a su destino por ejemplo si iban para Irapuato se tenían que ir caminando", señaló el señor Guillermo Cortés trabajador del Aeropuerto.



El mismo testigo señaló que uno de los problemas más frecuentes que se tenían era el de los robos y asaltos que se han suscitado en la carretera Silao - León muy cerca del Aeropuerto Internacional del Bajío y con dicho transporte también se brinda más seguridad con este tipo de transportes.



“Beneficia más bien a lo que son los pasajeros que van a ciudades como León y que acaban de aterrizar o vienen al Aeropuerto, porque yo he platicado con varia gente de aquí y no lo han podido utilizar porque no hay muchas paradas, creo que tienen sus paradas establecidas y no les sirve pero para los pasajeros si está muy bien”, señaló el mismo testigo.



En su momento el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez durante la última supervisión de la remodelación del Aeropuerto del Bajío dijo que el servicio de transporte público se lanzaría el 30 de abril junto con la inauguración de la remodelación de las nuevas zonas del aeropuerto.



El precio de los servicios van desde los 25 pesos a Silao, 50 pesos a León y 90 pesos a Irapuato y son camiones que cuentan con internet inalámbrico, conector de toma corriente, clima, baños y asientos reclinables, servicios que no ofrece un camión convencional.