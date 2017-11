Rafael Jaime, primer deportista ciego ‘Ultraman’

Torreón, Coahuila

Rafael Jaime Jaramillo, joven triatleta y abogado de profesión de 29 años de edad, quien hace 11 años perdió la vista a causa de cáncer, nacido en Salamanca y radicado toda su vida en el Estado de Durango, ha sido el primer deportista ciego en completar un ‘Ultraman’, 10 kilómetros nadando en aguas abiertas, 412 kilómetros en bicicleta y 84 kilómetros corriendo por 36 horas.

Actualmente, se dedica a dar conferencias a jóvenes con el objetivo de brindar mensajes de esperanza y reflexión. En esta ocasión participó en el ciclo de conferencias “TEDx” organizado por el Tecnológico de Monterrey, campus Laguna en donde impartió la charla “Mamá, papá. Quiero ser Ultra”.

"Yo venía de un estilo de vida de desmadre y cuando conozco el deporte me cambia por completo mis hábitos y mis desiciones".



“Habla de lo que buscamos y lo que deseamos ser cuando crecemos, conforme a las experiencias o como la vida va transcurriendo, nuestro deseos y nuestras aficiones o gustos van cambiando, algo que a mí me cambió mucho la vida, le dio mucho significado a lo que yo quería ser de grande”.

Asegura que el ser atleta de alto rendimiento, va más allá de mover las piernas, de correr, se basa en los valores fundamentales que son: adaptación, resistencia, tolerancia, dolor y coraje, son aspectos que todo ser humano sin importar condiciones, lugar donde viva y cultura.

“Trascender duele, no se puede trascender sin sacrificios, sin trabajo duro, pero también no se puede trascender si no haces las cosas con pasión, las personas que se desarrollan en los ámbitos que más les gustan, hacen las cosas con pasión. Aquí no solamente se trata de echarle ganas, se trata de hacer las cosas con pasión, de hacer sacrificios, aquí no funciona la motivación nada más”.

Rafael Jaime, es el primer triatleta ciego en Latinoamérica, quien comenta que su interés en participar es a invitación de su entrenador, le gustó y empezó a formar parte de triatlones de grandes distancias en donde asegura, “tienes tiempo de lidiar con tu cabeza, con tus emociones, con tus pensamientos y de ahí se derivó todo”.

El 6 de noviembre del 2016, cumplió 10 años de haber perdido la vista y fue ese mismo día en el que se convirtió en el primer triatleta ciego del mundo “Ultraman” con 515 kilómetros en menos de 36 horas.

Entre sus próximos retos, se encuentra viajar el próximo mes a Islandia en donde participará en la carrera de ‘Spartan Race’ de 24 horas a menos 15 grados centígrados, ya que también en México es la única persona sin vista que ha participado en estas carreras de obstáculos.

crc