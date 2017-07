Frente Universitario de UJED esperan renuncia del rector

Durango

A unas horas de que termine el semestre en la Universidad Juárez de Durango, el Frente Universitario espera que el rector, Óscar Erasmo Navar cumpla su palabra y presente su renuncia al cargo.

"Estamos aquí para hacer un exhorto porque habrá reunión de Consejo donde se le tomará protesta al supuesto nuevo director del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), pero el contrincante interpuso un amparo y no ha sido deshechado por lo que no puede tomar la protesta hasta que se resuelva el proceso, ya tenemos un antecedente en la escuela de Enfermería, la directora tomó protesta un año después por un amparo, lo que pedimos es que se aplique el mismo criterio", dijo Palmira Maldonado, líder del movimiento de protesta.

Esta mañana de jueves maestros afines a la salida de Erasmo Navar, llegaron a las afueras de sus oficinas y por lo menos durante dos horas permanecieron en el sitio.



Además señaló que están ahí para recordarle que este viernes es el plazo final para que abandone la rectoría, junto con los funcionarios que están señalados.

"Pretextos hay muchos pero ninguno como para que no se vaya, pero si regresamos de vacaciones y siguen los mismos las medidas se van a recrudecer, como perseguirlo, no dejarlo trabajar, lo que sea ya veremos qué hacer pero no vamos a permitir que continúe", advirtió Palmira Maldonado.



dcr