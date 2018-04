Comienzan multas por Carpool en la UDEM

Monterrey

En medio de la molestia de algunos automovilistas, este miércoles comenzaron las multas por viajar individualmente en el carril de uso compartido en la acceso a la Universidad de Monterrey.

Desde las 7:00 hasta las 8:30 se instaló el operativo en la avenida Alfonso Reyes, a un costado de uno de los accesos a la UDEM.

Según la versión de los oficiales de Tránsito, al final del operativo se aplicaron 12 multas y un vehículo fue detenido por no respetar el carril exclusivo para Carpool. Las multas llegaban hasta los mil 200 pesos.

Algunos de los automovilistas se mostraron inconformes con la medida argumentando que como eran externos a la Universidad o no frecuentaban el plantel, no sabían sobre esta nueva adecuación vial.

"Yo no transito por aquí, yo no vengo aquí, vengo a mi curso y me están diciendo que me infraccionan", opinó un externo a la UDEM que había acudido a impartir un curso, pero prefirió omitir su nombre.

"¡Esta malísimo esto, que bárbaro! Vengo a dejar a mi esposo que da un curso temporalmente en la UDEM. Hace dos meses vino a la UDEM a dar un curso; no sabíamos nada de esto. Vengo a dejarlo, no nos avisan nada y ya me quieren infraccionar", agregó su esposa.

Otros alegaban que eran graduados o foráneos y por esto no estaban enterados; sin embargo, la multa se aplicó para todos sin excepciones.

El policía de Tránsito encargado del operativo, Jaime Alejandro Vázquez, informó que he desde hace un mes se han difundido trípticos sobre las prohibiciones en el carril exclusivo e incluso ayer se alertó a los automovilistas que este miércoles comenzarían las multas.

"La información se les está proporcionando y estuvimos aquí entregando trípticos desde hace un mes se estuvo dando, todavía el día de ayer se estuvieron dando" dijo.

Asimismo, indicó que con el operativo se ha logrado disminuir la afluencia vehicular considerablemente y que cada vez son más los que acatan la medida.

"Se redujo la afluencia vehicular. Antes ingresaban por aquí alrededor de 400, 500 vehículos, hoy en día entran 80, 70 vehículos. Se ha disminuido ya, los jóvenes se agruparon y disminuyó el tráfico", mencionó.

El carril compartido se puede utilizar por dos personas o más que se queden en la UDEM, es decir, no se puede ocupar por un padre que deja a su hijo, o un padre con dos hijos pero sólo uno de ellos acuda a la UDEM.

Cabe destacar que el lunes de la semana pasada también se pusieron multas pero se decidió prorrogar el operativo hasta este miércoles.

