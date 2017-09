UdeG denuncia caso de discriminación a estudiante por parte de HP Inc.

Guadalajara

A través de un comunicado la Universidad de Guadalajara denunció que la empresa HP Inc. discriminó a una estudiante al impedirle el acceso a sus instalaciones en Zapopan, por el solo hecho de ser de nacionalidad cubana.

La alumna cursa una maestría en la UdeG reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien formaba parte de un grupo que el jueves 7 de septiembre acudió a la planta de esa compañía para una visita académica.

Dicha actividad estudiantil era parte del programa del Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes en la Ingeniería (ENJI 2017) -del cual la UdeG fue sede-, y al que asistieron 625 alumnos de diferentes universidades públicas y privadas del país, quienes hicieron alrededor de 20 recorridos a empresas, obras públicas e instalaciones de dependencias oficiales.

“Al llegar a la recepción, alrededor de las 15:50 horas, a ella y el resto de alumnos les solicitaron sus identificaciones. La alumna presentó su pasaporte, y acto seguido fue separada de la fila”, señala el escrito.

Personal de la trasnacional le indicó que no podía estar dentro de las instalaciones, argumentando que son una firma de origen estadunidense y hay políticas de restricción impuestas por su gobierno que limitan la interacción con ciertos países, entre ellos la República de Cuba. Posterior a esto, y pese a que la joven mencionó que su residencia está en proceso, fue escoltada por un guardia de seguridad hasta la calle.

“Mis compañeros de la maestría no quisieron entrar. Estaban indignados. Me sentí incómoda. En ese momento no lloré porque estaban mis compañeros conmigo, pero sí me sentí mal, me sentí desplazada. Fue una situación complicada, porque son muchos sentimientos encontrados”, relató la estudiante, de quien se reserva su nombre para preservar su integridad.

Por su parte la UdeG señala que HP Inc., al ser una compañía asentada en territorio nacional, debe apegarse a la legislación mexicana, la cual prohíbe y sanciona todo acto de discriminación o xenofobia.

“HP Inc. vulneró las garantías de la estudiante de la Universidad de Guadalajara, aun cuando la misma empresa presume en su normatividad interna un supuesto compromiso con el respeto a los derechos humanos”, indica la casa de estudios.

Por lo anterior solicita la intervención de la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en este caso.

A su vez la UdeG exige una disculpa pública institucional por escrito y que se comprometa a respetar de manera irrestricta los derechos humanos y las leyes de México que los garantizan, de lo contrario considerará terminar todo acuerdo firmado con esa empresa, además de denunciar su actitud ante foros y asociaciones internacionales.

GPE