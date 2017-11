Logos de UCD y Onappafa son una estafa

Ciudad Victoria

Va gobierno de Tamaulipas contra comercialización de los llamados autos "chocolates", mientras analiza cómo proceder contra las Onappafa y UCD y sus dirigentes que estafan al usuario con documentación sin validez alguna.

"Las placas y calcomanías de corporaciones como Onappafa y la UCD no tienen validez y se presume que hay intromisión del crimen organizado, que generan financiamiento para ellos y les dan cuotas".

Así lo dio a conocer Arturo Soto, subsecretario de Ingresos del Gobierno de Tamaulipas al señalar que esa placas y calcomanías no exime a ningún usuario que el vehículo le sea asegurado, si no cuenta con su pedimento de internación al país.

En este sentido recordó que "el estado a través del convenio de coordinación fiscal y el anexo 8 que firmó con la Secretaría de Hacienda desde hace muchos años, tiene la facultad para actuar en materia de comercio exterior, ¿qué quiere decir esto?, que sí tiene la autoridad para decomisar los vehículos".

Por ello, no se reconocen ni tienen validez las placas que dan esas corporaciones, no existe ningún acuerdo y no hay convenio, por lo que de nada le sirve al usuario portarlas, es una estafa.

"El gobierno del estado y el gobierno federal estamos en pláticas para ver que se hace con estas organizaciones y contra quienes las dirigen", explicó.





JERR