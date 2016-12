Diputados en contra de cobro en efectivo de Uber

Durango, Durango

En el momento que la empresa Uber planteó que ampliaría su modalidad de cobro a efectivo y no solo por medio de tarjetas, cambió la perspectiva local, "porque entonces estaría compitiendo con los taxistas locales", comentó la diputada, Gina Campuzano.

Aseguró que en el momento de cambiar de modalidad de pago, se tendría que hablar de una concesión, según la comunicación que se tuvo con los líderes de la marca.

"En Durango hay una modalidad de taxis del Sindicato de La Alianza, ya cuentan con un servicio similar al de Uber, es un grupo de jóvenes conductores que buscan adecuarse a la realidad".

"Tenemos que sentarnos a platicar, porque estamos en toda la disposición de que entre Uber, que es un concepto muy diferente, ya que se paga con tarjeta".





Dio a conocer que no se avalará una situación que pueda afectar a los choferes o concesionarios locales ,porque la marca cambió su plan de trabajo.

"Ellos me comenzaron a decir que ya no solamente era con tarjeta, sino que también con efectivo. Entonces ahí me detuve y se les dijo que eso ya no es como se tenía contemplado".

"Para entonces ya tendremos que hablar de otras cosas, ya como una concesión. Pero no como ellos tenían contemplado".

De la misma manera, comentó que se afinan los detalles para sea funcional la nueva Ley de Transporte.

"Estamos trabajando para hacer una ley completa, que abarque todo el tema de la movilidad urbana, la vamos a presentar a todos los miembros de la Comisión".

"Obviamente también tenemos que ver las posibilidades por medio del Poder Ejecutivo, porque hay cosas que se deben de sustentar con recursos y proyectos, no se trata solamente de presentar por presentar".

"Ahora la nueva ley te obliga a que si tú, que vas a presentar una iniciativa o una modificación que utiliza recursos, tienes que llevar con qué vas a sustentar".

JFR