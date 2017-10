Gobierno de Coahuila sin registros de unidades Uber

Torreón, Coahuila

No existe registro de unidades Uber en Coahuila, debido a que se ampararon reconoció Rodolfo Navarro Herrada, Subsecretario de Transporte del Estado ante los transportistas del servicio público en la modalidad de taxis, quienes piden aplazar las votación de reformas a la Ley de Transporte.

Otra de las peticiones fue la eliminación de la figura de esta nueva reglamentación.

Se realizó una mesa de trabajo para discutir el nuevo proyecto de ley en el tema de transporte, un día antes de que se vote en el Congreso.

En la reunión estuvieron presentes los legisladores Luis Gurza y Shamir Fernández así como funcionarios municipales y estatales.

“Que quede claro que yo no estoy defendiendo a Uber. Aquí taxistas de La Laguna utilizaban plataformas digitales. Estamos en el proceso legislativo de lograrlo, la verdad es que es un tema grave ya que no hay padrón de choferes. ¿Qué sanción le voy a aplicar a los taxis Uber porque no se han registrado como lo pidió la autoridad si no hay un soporte jurídico para ello? ¿Qué infracción le voy a aplicar?, por ello es que vamos a propiciar una serie de amparos. La autoridad lo que debe hacer es vigilar que no se conviertan en una competencia desleal para los transportistas”, afirmó.

En la reunión, los taxistas manifestaron su inconformidad ante los legisladores, quienes pretenden que se apruebe la ley este martes y apenas 24 horas antes están socializando el tema.

Francisco Guardado de Taxis Unidos de La Laguna, informó que proponen que se organicen una serie de mesas de trabajo para a través de ellas se estructure una propuesta integral que permita conocer el punto de vista de los transportistas en una reforma que principalmente busca regular el servicio.

“Mientras a los concesionarios se les sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos y exigencias normativas, quienes ofrecen servicio de transporte a través de Uber gozan de muchas libertades. La ley establece que debe existir un registro de prestadores de servicio en esa modalidad".

dcr