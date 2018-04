A corregir errores del servicio, ofrece Uber

Guadalajara

En Guadalajara y Puerto Vallarta trabajan un total de 33 mil socios conductores en la aplicación Uber, la mayoría en el Área Metropolitana de la capital jalisciense. A más de tres años de la llegada de esta Empresa de Redes de Transporte (ERT) a Jalisco, los retos son variados en materia de seguridad, calidad y accesibilidad.

Incluso, el compromiso es que el número de socios no se incrementará hasta que existan las mejoras.

Guadalajara es la segunda ciudad más importante en México en cuanto a número de viajes, esto después de la Ciudad de México, pero también se coloca en el décimo sitio a nivel internacional de alrededor de 500 ciudades.

Actualmente, la empresa se concentra en “tener cien por ciento nuestras actividades reguladas y cumpliendo en todo el estado de Jalisco. Estamos trabajando en seguir mejorando el servicio, seguir trabajando con las autoridades, específicamente, el tema de regulación y el tema de seguridad, porque el principal objetivo para que Uber pueda seguir creciendo es estar regulada”, señaló Carlos Olivos, director de comunicación de Uber México.

Hay diversas acciones enfocadas a dar un mejoramiento en el servicio otorgado en Jalisco. Varias quejas que tienen usuarios son en contra de conductores y viceversa.

Olivos explicó: “por la retroalimentación que yo he escuchado de tanto usuarios y socios conductores, yo te podría decir que de usuarios hacia socios es muy importante la ruta que ellos eligen”.

Por su parte, los socios conductores se quejan de los usuarios respecto a “al respeto al coche, no azotar la puerta, no subir los pies en el coche, no comer. Porque a veces se nos olvida que este es el patrimonio de esta persona, y puede ser el patrimonio, el primero o el segundo más importante si es que tienen una casa o no”, refirió.

En materia de seguridad se están creando alianzas entre Uber e instituciones privadas y públicas para combatir los temas de inseguridad. Los viajes ya están asegurados y los conductores pueden compartir sus recorridos a cinco personas, esto en caso de sentirse vulnerables.

Para quienes decidan realizar viajes con pagos en efectivo deberán de pasar una revisión adicional a través del perfil de Facebook en la que son supervisadas diferentes variables. Para ofrecer servicios en cuanto a la calidad está comenzando a operar Uber VIP en el que “le estamos dando una nueva vista a los mejores usuarios y mejores socios conductores para que puedan estar conectados el uno con el otro. Esto significa mucho más viajes para socios conductores y una mejor experiencia de calidad a los usuarios”, añadió el vocero.

Los usuarios se han quejado porque ahora los conductores ya no abren las puertas, no ofrecen dulces o agua natural, tampoco preguntan sobre el aire o la música.

Carlos Olivos encuadra cuáles son los puntos que se deben ofrecer y cuáles son servicios extras que mejoran el servicio, pero no son obligatorios.

Se quiere incentivar la práctica para que usuarios y conductores vuelvan a calificar el servicio o usuario de cada viaje realizado.

GPE