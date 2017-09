UAT analiza causante de enfermedades diarreicas

Tamaulipas

Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizan un proyecto que permitirá aislar e identificar un microorganismo causante de enfermedades gastrointestinales en humanos, el cual sería el primer esfuerzo en su tipo en México.

Al respecto el creador de dicha línea de investigación y especialista del Cuerpo Académico Transversalidad en Salud Pública, Dr. Enrique Corona Barrera, explica que el proyecto se desarrollará con el Sector Salud de Tamaulipas y el Hospital Civil de Ciudad Victoria.

“Soy especialista en cerdos con Maestría en Epidemiologia y un Doctorado en Microbiología, he desarrollado la línea de investigación que es epidemiología de espiroquetas intestinales, esto luego de muestrear granjas de cerdos en diferentes partes del país”, indica.

Detalla que en su trabajo con aves, cerdos y perros, encontró el mismo agente infeccioso, y logró identificar el microorganismo, del cual le surgió la idea del proyecto titulado: “Aislamiento e identificación de espiroquetas intestinales genero braqueoespira en animales domésticos, cerdo, ave, perro, y en habitantes humanos con trastornos intestinales en comunidades rurales en Guanajuato”.

Sostiene que el siguiente paso en su investigación es buscar el microorganismo en pacientes con trastornos intestinales que llegan a hospitales buscando atención médica y por otro lado las muestras que son colectadas en hospitales públicos.

“La idea es buscar en esas muestras el agente causal de diarrea que no se ha investigado en México, el sector salud no tiene metodologías establecidas para buscar este microorganismo, entonces este proyecto esperemos que sea innovador, ya que no existe otro igual en el país”, expuso.

