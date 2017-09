Reconoce UANL a 56 egresados por su excelencia

Monterrey

La Universidad Autónoma de Nuevo León entregó su "Reconocimiento a la Excelencia en el Desarrollo Profesional" a egresados de la institución educativa, por su trayectoria y destacada participación en la sociedad.

En total fueron 56 los egresados galardonados con el reconocimiento de la UANL, provenientes de las 26 facultades que la conforman.

La secretaria general de la Universidad, Carmen del Rosario de la Fuente García, destacó que desde 2005 que se entrega el reconocimiento, han sido 614 los egresados galardonados por la institución.

"Ustedes representan para las nuevas generaciones un gran reto, pero al mismo tiempo, abren nuevos caminos en una sociedad que acredita con ello la capacidad de la UANL, de formar profesionistas de excelencia", dijo.

Por su parte, el rector Rogelio Garza Rivera, dijo que la trayectoria de los galardonados es una muestra del compromiso de la UANL de formar profesionistas con valores.

"Al reconocerlos a ustedes reconocemos la visión y el compromiso de grandes universitarios: los que soñaron con la Universidad del Norte, los que fundaron la Universidad de Nuevo León, los que lucharon por la autonomía universitaria y los que han dedicado su vida a formar y transformar a los jóvenes estudiantes"

Además, resaltó la evolución que ha tenido la UANL desde que logró su autonomía, en 1971, cuando la población estudiantil era de apenas 21 mil estudiantes y solamente se contaba con el Campus de Ciudad Universitaria y el del Área Médica.

"Atendemos actualmente a 197 mil 391 estudiantes en seis campus, 26 facultades y 29 preparatorias con 40 planteles, para ofrecer a los jóvenes la misma oportunidad que ustedes tuvieron de hacer realidad sus sueños", dijo Garza Rivera a los galardonados.

En el evento también estuvo presente el secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, quien recibió un reconocimiento por parte de la UANL, aunque no estaba en la lista programada.

Reconocen a Azucena Uresti

La periodista y actualmente conductora de noticias en Milenio y Telediario, Azucena Uresti, fue parte de los 56 galardonados por la UANL, motivo por el que se mostró agradecida con su alma máter.

"Es una felicidad, no me lo esperaba, es un orgullo muy grande saber que después de los años seguimos estando ligados a la Universidad de la que nunca nos separamos, al menos emocionalmente... Me siento muy contenta y agradecida con la Universidad por tomarme en cuenta", dijo.

Uresti, egresada de la Facultas de Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, resaltó la importancia de prepararse para ejercer correctamente una profesión, y el reto que significa el periodismo en la sociedad mexicana.

"Tenemos que hacer nuestros noticieros desde la realidad que estamos viviendo, los cambios que hay, los desastres, los cambios económicos, políticos, sociales, todos los días los periodistas tenemos que reinventarnos y prepararnos, para poderle dar a la ciudadanía información que les sirva para tomar decisiones", comentó.

Por último, Uresti recomendó a los estudiantes que actualmente buscan ser periodistas, aprovechar su etapa académica para salir preparados ante un mundo laboral exigente, y así "responder mejor ante una responsabilidad tan grande como la que tenemos nosotros".