UAG celebra 83 años y libertad de cátedra

Heredero de los frutos de una lucha cuyo origen fue un movimiento estudiantil en los albores de la década de los treinta, Antonio Leaño Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), compartió en entrevista con MILENIO Jalisco los nuevos retos que encara la primera institución privada de educación superior que existió en México, al cumplirse hoy 83 años de los hechos que marcaron su fundación y reconocieron a la libertad de cátedra como garantía en esta ciudad y nación.



¿Cuáles son los pilares de la Universidad Autónoma de Guadalajara?



“Podría señalar yo que es una institución que se distingue por haber sido creada y fundada por estudiantes que en su momento se opusieron al intento de dogmatizar la educación superior en México, tratando de imponer un régimen socialista, transformando las universidades estatales en institutos de educación superior socialista. La sociedad de Guadalajara, que es muy tradicional, no estuvo de acuerdo con ello, y los estudiantes hicieron un movimiento de huelga para poder evitar que se impusiera ese modelo. Fue en 1933, un 23 de octubre… La universidad se abría, se cerraba, se quitaba un rector, se ponía otro, el movimiento tuvo una duración muy larga de dos años, que culminó con mítines que buscaban la libertad de cátedra y finalmente hubo un mitin el 3 de marzo de 1935, fue repelido por el gobierno, hubo encarcelados, heridos y tres muertos. Esto generó una problemática mayúscula que obligó al gobierno a negociar de cerca con los estudiantes: No se otorgó a los jóvenes lo que ellos buscaban, de entregarles la Universidad de Guadalajara pero se les dieron garantías para una institución y los jóvenes tomaron el reto, encabezados por Carlos Cuesta, líder de las organizaciones de estudiantes y también por los hermanos Ángel y Antonio Leaño, mi padre, participando en el proceso de la fundación”.



La herencia principal ¿fue la libertad de cátedra?



“Sí definitivamente. Ya otras universidades habían hecho esta defensa, en Córdova, Argentina, y en otras partes de América Latina; y hacía unos años atrás se había otorgado autonomía a la UNAM”.



Y a la par nace la educación superior privada…



“Nos toca ser parteaguas. Hoy en día hay cientos de universidades privadas, muy buenas algunas de ellas. Hemos aportado para la educación superior en México, el 30 por ciento de las licenciaturas de las que se egresa actualmente”.



Y tras este devenir de los años, ¿en qué momento se encuentra la universidad?



“La Universidad ya sufrió un proceso de transformación, obviamente empezó con muchas carencias, se rentaban casas para dar clases, los maestros impartían clases de manera gratuita, prácticamente no se cobraba colegiaturas, con el tiempo se fue institucionalizando, primero con bienes en donativo, ya después con colegiaturas y poco a poco fue creciendo en número de alumnos y de prestigio”.



¿Cuántos alumnos egresan hoy?



“Los primeros fundadores arrancaron con cerca de mil alumnos, con las carreras tradicionales de Medicina, Derecho, Ingeniería Química y Arquitectura… Actualmente la universidad cuenta con 16 mil alumnos y están egresando más de dos mil alumnos cada año. Tenemos 36 programas de carreras y 45 maestría y doctorado. Y en todo el sistema, con los otros campus son veinte mil alumnos. La UAG inició un proceso de internacionalización en los años sesenta, con estudiantes de Centro y Sudamérica y posteriormente Estados Unidos, sobre todo en la Facultad de Medicina, que es la más importante, hemos tenido estudiantes de Estados Unidos y Puerto Rico las últimas cuatro décadas con 17 mil egresados de esta nacionalidad; y aproximadamente de los casi 130 mil egresados, la mitad son de medicina y de los cuales más del 20 por ciento son extranjeros. La universidad se ha modernizado en los últimos años hicimos una planeación estratégica con ocho ejes rectorales que nos ha permitido actualizar planes curriculares y oferta educativa”.



¿Su planeación estratégica tiene un plazo?



“Normalmente son planes quinquenales. Ahorita estamos reestructurando hasta el 2020, vamos muy avanzados, pero ya estamos pensando en el centenario”.



¿Y en materia de infraestructura?



“La Universidad cuenta con un millón de metros cuadrados en todos sus campos dentro de la ciudad y contamos con cinco campus… De campus foráneos tenemos Tepic, Tecomán, en Colima y Villahermosa en Tabasco que es muy exitosa”.



¿Cuáles son los planes a futuro?



“Los planes a futuro son seguir creciendo, tuvimos una muy buena inscripción el año pasado, hicimos planes para crecer pero también para retener al alumnado, bajar la tasa de deserción y la otra es la expansión a futuro. Hemos explorado tres ciudades para poder poner otros campus”.



¿Qué retos les significan a la universidad el contexto actual político, económico?



“Estamos en un marco globalizado, eso ha hecho que nosotros tengamos más participación con empresas, con gobierno y con la sociedad y que los planes de estudio respondan a las necesidades que se tienen… Todo ligado al entorno geopolítico, el TLCAN por ejemplo, si hay o no hay tratado el comercio y varios rubros tendrán que ser modificados y las universidades tendremos que adaptarnos… Y la parte política también, estamos en medio de un proceso electoral donde puede haber un cambio de rumbo en el país, eso también nos tiene que tener preparados”.



¿Algo que le preocupe?



“Sí, que pudiera haber un retroceso, un estancamiento, que no pudiéramos seguir adelante con planes y proyectos. Creo que la cosa política está ahora un poco compleja y tendríamos que buscar consensos entre todas las partes para que los mexicanos que tenemos muchísimas cosas positivas, podamos seguir avanzando. El mexicano es muy creativo, es innovador, es trabajador. Necesitamos todos juntos evitar cosas partidistas para juntos seguir trabajando”.



¿Alguna reflexión en este aniversario que le gustaría compartir con la sociedad?



“El agradecimiento a los padres de familia por permitir que sus hijos sigan formándose en la Universidad Autónoma de Guadalajara, una universidad que tiene una filosofía educativa integral, es decir que además de la excelencia académica y la ciencia, buscamos otorgar al alumno valores, tener una ética y un espíritu de servicio; una vez que los conocimientos adquiridos puedan a su vez compartirlos con su sociedad, con su comunidad, con su familia, con nuestro país, para que podamos tener un México mejor del que tenemos ahora”.

