La Autónoma mexiquense amplía su oferta educativa

En los últimos cinco años la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), amplió su oferta educativa con al menos 10 nuevas licenciaturas y mantiene otros programas bajo estudio que podría ir implementando conforme la disponibilidad financiera lo permita, por la construcción de laboratorios y adquisición de equipo especializado.

El rector, Alfredo Barrera Baca, señaló que la estrechez económica les impide atender de tajo todos los programas educativos que se necesitan en la entidad, por lo cual serán cautos en el crecimiento para no descuidar la calidad.

Actualmente tienen presencia en prácticamente todo el estado con 11 centros universitarios en Amecameca, Atlacomulco, Ecatepec, Temascaltepec, Tenancingo, Texcoco, Valle de Chalco, Valle de México, Valle de Teotihuacán, Zumpango y Nezahualcóyotl. Además de seis unidades en Acolman, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Tejupilco y Tianguistenco.

Con sus 10 prepas se asienta en Texcoco, Tenancingo, Atlacomulco, Amecameca y recientemente Almoloya de Alquisiras, así como su presencia en Toluca, con cinco preparatorias, así como edificios en Colón, Ciudad Universitaria, El Rosedal, El Cerrillo, Los Uribe y Colonia Guadalupe.

Actualmente ofrecen 176 licenciaturas, 10 carreras en línea, dos Técnico Superior Universitario, 39 maestrías, 16 doctorados, 42 especialidades, 10 prepas y un bachillerato a distancia, que además de prestarlo en el Edomex lo hace en los penales estatales y en EU, a migrantes que buscan superarse.





Planes de estudio

Con el paso del tiempo la universidad ha ido diversificando sus carreras, adaptándolas a las necesidades actuales o de determinado espacio, por ejemplo incursionando carreras relacionadas con la sustentabilidad como Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables, Geología Ambiental, Técnico Superior Universitario en Arboricultura.

En la última década abrió programas que permitan atender problemas cotidianos como es Ingeniería en Transporte, Seguridad Ciudadana o profesiones que cada vez se demandan más por el perfil de la población como Gerontología o Bioingeniería Médica.

Con el tiempo, la carrera inicial de Ingeniero se fue ampliando hasta tener 10 opciones: Civil, Electrónica, Mecánica, Sistemas energéticos sustentables, Sistemas inteligentes, Sistemas y comunicaciones, Industrial, Software, Producción industrial y plásticos. Les falta ampliar el abanico para ofrecer automotriz, aeronáutica, entre otras posibilidades.

Para la UAEMéx no es conveniente cerrar esquemas académicos. Todos son necesarios, quizá solo controlar las cifras de ingreso y egreso, o incluso fomentarlas por baja demanda, pese a la necesidad social que existe.





Sistema mixto

Entre los programas nuevos que estrenarán este ciclo está la Licenciatura en Gestión de la Información en Redes Sociales, con la cual además abren el sistema mixto que impulsará esta administración como opción para aumentar la oferta, sin tener que construir nuevas aulas o unidades académicas. Bajo este modelo esperan adaptar al menos 40 por ciento de los esquemas, donde los alumnos estudien gran parte de sus materias en línea y otro tanto lo hagan de manera presencial.

También abrirán bajo este sistema la carrera de Medios Alternos de Solución de Conflictos y esperan que el siguiente semestre estén disponibles más opciones, sin descartar carreras prácticas como las ingenierías, porque la idea es aprovechar toda la parte teórica en línea y en lo demás usar tutoriales, acudiendo pocas veces al salón de clases.

La secretaria de Docencia, Estela Delgado, resaltó que el sistema en línea es muy práctico para quienes trabajan y no disponen de tiempo para trasladarse a la escuela o que por algún impedimento físico, distancia, recursos u otra condición puede tomar clases con la misma calidad.

Esta alternativa, recalcó, no es de menor calidad, por el contrario, resulta más exigente pues requiere alumnos responsables, organizados, metódicos que no requieran tanto a alguien que esté frente a ellos. El sistema está diseñado de tal manera que no pueden omitirse lecciones, dejar de contestar algún ejercicio o entregar trabajos fuera de horario, ni dejar de comentar y leer lo presentado por el resto del grupo.





Nuevos proyectos

Desde hace unos años la institución ha explorado nuevas opciones, como es Optometría, Rayos X, Paramédico, Técnico Superior en Salud Hospitalaria, entre otras que resultarían muy útiles para la población.

De manera continua, la casa verde y oro revisa sus programas para adecuarlos, además hace estudios para determinar campos fértiles, atender las necesidades de ciertas zonas y garantizar la empleabilidad de los egresados.





