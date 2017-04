En el sur del Edomex, solo 15% entra a la Universidad

Toluca

En el sur del Estado de México ni dos alumnos consiguen acceder a la educación superior, de acuerdo con el candidato único a rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Alfredo Barrera Baca. Durante la presentación de su plan de trabajo en la facultad de Medicina señaló que mientras la cobertura nacional del nivel superior es de más de 36 por ciento, en el Estado de México es de 30 por ciento en promedio; sin embargo, en municipios como Ixtapan de la Sal, entre otros localizados en el sur de la entidad solo 15 por ciento pueden entrar a la universidad, es decir ni dos jóvenes en edad para continuar sus estudios superiores logran hacerlo.

No obstante, que la UAEMéx ha crecido año con año, dijo que debe ampliar sus alcances, pues en zonas como esas donde se requieren escuelas para cubrir la demanda y no solo la universidad sino institutos tecnológicos, escuelas federales, entre otras, que les permiten continuar en su formación profesional por lo que una de sus propuestas es ampliar las posibilidades de la UAEM para atender a ese sector, con esquemas que no sean tas costosos como la modalidad semipresencial y no presencial.

Refirió que en unos días analizarán esa posibilidad con el Consejo Universitario y de avalarlo podrían ofrecer asignaturas teóricas a través de las nuevas tecnologías pues dijo hay que aprovechar la habilidad que tienen los alumnos para las cuestiones digitales pues si bien ha crecido cada año la matrícula alrededor de 2 mil alumnos, en los últimos tiempos es necesario reforzar este aspecto.

Mencionó que promoverá la construcción de nuevas unidades académicas profesionales, no solo en el sur también en municipios aledaños a Toluca, como Lerma y San Mateo Atenco a fin de llevarles una mayor oferta educativa y uno de los propósitos es ampliar la oferta en Ciencias de la Salud, en Ingeniería y Tecnología. El número de lugares adicionales que podrían ofrecer depende del presupuesto; sin embargo, dijo que las escuelas que han sido construidas por la universidad tienen una capacidad anual de 200 a 300 alumnos lo que posibilita contar con una matrícula de entre mil 500 y 2 mil estudiantes.

KVS