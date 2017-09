En condiciones óptimas gran parte de la "casa verde y oro"

Toluca

Por otra parte el diagnóstico preliminar de los 123 espacios físicos con los que cuenta la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) revela que la mayor parte cuenta con las condiciones para que el próximo lunes el alumnado regrese a tomar clases, no obstante, no descartan que haya edificios que podrían quedar inhabilitados.



El Centro Universitario de Tenancingo es uno de los de preocupación, debido a que una de sus áreas presenta diversos daños por lo que podría requerir ser reforzada. Se trata del casco de la ex hacienda de Santa Ana.



En total tienen en lista alrededor de 20 edificios que son los más susceptibles a sufrir algún perjuicio y están poniendo especial atención en ellos para determinar el grado de afectación para determinar si es posible utilizarlos o no, de acuerdo con Protección Universitaria.



En caso de que los estudiantes no puedan volver a determinados inmuebles revisan alternativas para que puedan tomar clases en otros lugares y no afectar las clases; sin embargo, todavía no hay un resultado exacto al respecto.

Otros de los lugares con posibles afectaciones son: Torre académica en Ciudad Universitaria, la Facultad de Química así como Rectoría, donde se registró una grieta en el segundo torreón por lo que fue acordonada la zona.



De acuerdo con los primeros reportes otros de los espacios deteriorados por grietas y fisuras fueron las Facultades de Química, Enfermería y Obstetricia así como Odontología, Ciencias Agrícolas, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Los Centros Universitarios de Nezahualcóyotl, Texcoco, Valle de México y Ecatepec, así como el Edificio de Rectoría, entre otros.



Aunque plantearon anunciar el diagnóstico completo de la situación de la infraestructura universitaria este viernes aún continúan en las inspecciones. Informaron que el rector de la UAEMéx, Alfredo Barrera Baca, acudió a cada uno de los lugares con perjuicios más evidentes para descartar los que sean inutilizables.

