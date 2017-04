Plebiscito para destitución del rector de UACh será el 9 de mayo

Texcoco

El plebiscito para determinar la posible destitución del rector de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), Sergio Barrales Domínguez, se realizará el próximo 9 de mayo, de acuerdo con el Consejo Universitario de esta casa de estudios.

Raúl Nieto, investigador de la citada institución, informó que en tanto llega la fecha de las votaciones, habrá reuniones por parte de alumnos y profesores, quienes solicitaron la evaluación.

"Se presentarán las posibles irregularidades y denuncias que se vienen haciendo en cuanto a los malos manejos, en tanto que el rector acudirá a esas reuniones para aclarar qué es lo que ha pasado", explicó.

Ya se emitió el documento en el que el Consejo Universitario solicita el plebiscito.

La Comisión de Información, Agenda, Plebiscito y Seguimiento de Acuerdos, Ampliada (CIAPSA), del H. Consejo Universitario (HCU), informó a la Comunidad Universitaria que el plebiscito para decidir si José Sergio Barrales Domínguez continúa como rector o no, se llevará a cabo el próximo martes 9 de mayo.

Asimismo acordó los lineamientos que regirán este proceso, así como el formato de las reuniones con la calendarización de las mismas, acordado por la CIAPSA.

Los estatutos de la UACh indican que "la comunidad universitaria estará constituida por profesores, investigadores y alumnos".

Por separado, en un comunicado, el rector Sergio Barrales Domínguez destacó que en el plebiscito tendría la oportunidad de demostrar que los argumentos que utilizan para solicitar su salida se fundan en mentiras magnificadas.

"Tendré también la oportunidad de dar cuenta a los universitarios de logros que ahora un grupo pretende ignorar, tampoco esconderé los tropiezos que siempre emergen cuando uno se atreve a emprender acciones y no solo a esperar que las cosas sucedan o a ver cómo otros actúan", añadió.

Agregó que si el plebiscito perfila su posible destitución como rector, "créanme que desde ahora expreso que me sentiré orgulloso, ya que me estarán destituyendo por demostrar congruencia con mi manera de pensar y por sostener los compromisos empeñados con esta comunidad que no está a la venta al mejor postor, también sentiré la legítima preocupación de saber que la mediocridad y la mentira se vuelve a posicionar en nuestra universidad".





